Microsoft terá a sua própria loja de jogos da Xbox para concorrer com a Google e a Apple

A Microsoft está a construir a sua própria loja móvel da Xbox para oferecer jogos diretamente em dispositivos móveis, tornando-se numa concorrente da Apple e Google.

A intenção da empresa em criar uma loja de jogos mobile não é nova, mas entretanto surgiram mais detalhes.

O acordo da Microsoft com a Activision Blizzard é fundamental para os esforços de jogos móveis da empresa. A Microsoft está a construir de forma silenciosa uma loja Xbox móvel que contará com os jogos da Activision e King.

Depois de algumas pistas deixadas neste sentido, agora a empresa do Windows revelou mais alguns detalhes dos planos da nova loja de jogos em registos na Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA).

A CMA está atualmente a investigar a aquisição da Activision Blizzard no valor de 68,7 mil milhões de dólares da Activision Blizzard e pediu um contexto à Microsoft.

Nos seus registos, a Microsoft diz que uma grande motivação para a compra é ajudar a construir a sua presença em jogos para dispositivos móveis. Os planos para este espaço aparentemente incluem a criação de uma plataforma e loja de jogos Xbox para smartphone.

A transação irá melhorar a capacidade da Microsoft de criar uma loja de jogos de próxima geração que opera numa variedade de dispositivos, incluindo dispositivos móveis, como resultado da adição do conteúdo da Activision Blizzard. Com base nas comunidades de jogadores existentes da Activision Blizzard, a Xbox conseguirá escalar a Xbox Store para dispositivos móveis, atraindo os jogadores para uma nova plataforma Xbox Mobile. Afastar os consumidores da Google Play Store e da App Store em dispositivos móveis, no entanto, exigirá uma grande mudança no comportamento do consumidor. A Microsoft espera que, ao oferecer conteúdo conhecido e popular, os jogadores estejam mais inclinados a experimentar algo novo.

Call of Duty: Mobile e Candy Crush Saga são dois exemplos de jogos para smartphone extremamente populares das Activision e King, respetivamente, e a Microsoft poderia aproveitar esses títulos para ajudar a construir uma loja de jogos para rivalizar com a Play Store e a App Store. Contudo, dadas as políticas da Apple que bloqueiam lojas de apps de terceiros no iOS, a Microsoft não terá a tarefa facilitada dentro do ecossistema Apple.