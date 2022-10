China fornece 20 vezes mais chips defeituosos para a Rússia

Enquanto a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua sem um fim à vista, tendo começado já há quase 8 meses, continuam também a ser divulgadas várias outras notícias que envolvem o país de Vladimir Putin, e não só.

Assim, segundo as informações mais recentes, o fornecimento de chips defeituosos da China para a Rússia cresceu 20 vezes, de 2% para 40% desde o início do conflito.

Aumenta o envio de chips defeituosos da China para a Rússia

De acordo com as últimas notícias referentes à indústria tecnológica, o fornecimento de chips, como microcircuitos e componentes, com defeitos por parte da China a empresas russas cresceu de 2% para 40% apenas desde o início do conflito com a Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro deste ano.

A informação foi avançada ao canal russo Kommersant por uma fonte ligada ao mercado dos chips eletrónicos. Segundo essa mesma fonte, o motivo para esta situação prende-se com o fim da cooperação entre os fornecedores estrangeiros e os parceiros russos, sendo que estes últimos, como já aqui referimos, começaram a receber os produtos importados através de meios de fornecimento não oficiais, como uma alternativa para contornarem as sanções.

Para além disso, um importante gerente de uma grande fabricante russa de componentes eletrónicos também mencionou que existe um problema no fornecimento da China. O executivo explicou que a escassez de componentes causada por uma logística condicionada devido à pandemia da COVID-19 também foi novamente intensificada e agravada pelas sanções que os vários países e marcas aplicaram à Rússia devido à guerra com a Ucrânia.

A fonte da informação relatou ao Kommersant que os fabricantes são então obrigados a adquirir os componentes de fornecedores não autorizados e, portanto, estes não se responsabilizam pela qualidade do produto. Por sua vez, o Ministério da Indústria e Comércio da Rússia adianta que não recebeu qualquer informação sobre um aumento na entrega de chips com defeito no país.