Se anda na estrada, certamente que já percebeu o aumento do volume de carros a circular desde que chegou a chuva. É certo que é muito mais confortável do que qualquer outro meio de transporte, mas tem os seus custos: o combustível está mais caro a cada semana e perde-se muito tempo no trânsito e à procura de estacionamento... fora todos os outros inerentes como desgaste do próprio veículo.

A mudança para uma bicicleta elétrica está a acontecer e, para quem não tem medo da chuva, estas são opções a considerar.

E-bike Bezior X Plus

A e-Bike Bezior X Plus é uma bicicleta de montanha híbrida. Quer isto dizer que pode ser movida através dos pedais, mas também tem uma bateria elétrica que ajuda nas subidas e em terrenos mais difíceis. A bateria da bicicleta elétrica é de 17,5Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 6 horas. O motor tem uma potência de 1500W.

Com a ajuda do motor da Bezior X Plus é possível atingir uma velocidade legal máxima de 25 km/h (limitada). Quanto à autonomia, numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 130 km com uma carga da bateria. Permite subir subidas, com ajuda do motor de até 38º.

Tem um sistema de transmissão de 7 velocidades. Existe um painel frontal na e-Bike Bezior X Plus onde o poderá escolher os modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike tem roda de 26″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 150 kg. De notar que a bicicleta pesa 30,5 kg. Além disso é dobrável, podendo ser facilmente guardada na mala do carro ou arrumada em casa.

A Ebike Bezior X Plus está disponível por 1699,99€, com o código NGN159G para um desconto de 100€. A entrega é rápida e o envio é feito a partir de armazém europeu.

Receberá ainda como oferta um suporte traseiro no valor de 80€ e poderá poupar 200€ na compra da Ebike com uma bateria extra, disponível na página do produto.

Bezior X Plus

Bicicleta elétrica Bezior XF200

A Bezior XF200 vem com bateria de 20Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 6 horas. O motor tem uma potência de 1000W. Atinge uma velocidade máxima limitada a 25 km/h, sendo que numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 130 km com carga na bateria. Apenas com o motor, poderá fazer cerca de 50 km. Permite subir subidas, com ajuda do motor de até 35º.

O utilizador terá à sua disposição o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 5 velocidades. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A bicicleta elétrica tem roda de 20″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta é dobrável, pesa 27 kg.

A Ebike Bezior XF200 está disponível por 1399,99€, com entrega rápida e envio a partir de armazém europeu.

Receberá também como oferta um suporte traseiro no valor de 80€ e poderá poupar 100€ na compra da Ebike com uma bateria extra, disponível na página do produto.

Bezior XF200

Gogobest GF600

A GOGOBEST GF600 tem bateria é de 13Ah e tem 48V, e demora a carregar na totalidade em 5 a 6 horas, com autonomia para cerca de 110 km no modo híbrido (em bateria serão cerca de 45km). O motor tem uma potência de 1000W. Há que referir que tem uma limitação de velocidade máxima legal de 25km/h, ainda que o limitador possa ser desativado.

Para condução, o utilizador terá à sua disposição na GOGOBEST GF600 o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike tem roda de 26″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta pesa 28 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54.

A Ebike Gogobest GF600 está disponível por 1399,99€, com entrega rápida e envio a partir de armazém europeu.

Também neste modelo, receberá de oferta um suporte traseiro no valor de 80€.

Gogobest GF600