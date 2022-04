Rússia legaliza mercado paralelo para a entrada de produtos Intel, AMD e Apple no país

A invasão da Rússia à Ucrânia rapidamente movimentou ações por parte de outras potências mundiais. Neste sentido, uma das consequências mais significativas foram as diversas sanções e restrições que inúmeras marcas implementaram contra o país de Vladimir Putin.

No entanto, de acordo com as informações agora divulgadas, a Rússia autorizou um mercado paralelo para a entrada dos produtos de marcas como a Intel, AMD e Apple no país, sem ser pelos meios oficiais.

Rússia autoriza mercado paralelo para entrada de produtos tecnológicos

A guerra na Ucrânia fez com que muitos países recriminassem o ato da Rússia através de pesadas sanções. E muitas marcas acabaram então por suspender a sua atividade, nomeadamente o envio de equipamentos, para o país de Putin.

Mas segundo as informações, a Rússia está a tentar contornar esta situação e decidiu agora tornar legal a entrada de produtos de várias marcas importantes, como a Intel, AMD e Apple, através do mercado paralelo. Desta forma, os equipamentos destas e de outras empresas podem entrar e ser vendidos em território russo, mas por meios não oficiais. Portanto, os equipamentos das empresas que tenham suspendido as suas operações na Rússia, podem agora continuar a chegar às lojas locais do país.

De acordo com os detalhes, o governo russo trabalhou juntamente com o seu Ministério da Indústria e Comércio de forma a elaborar uma lista de produtos que podem então ser vendidos no mercado paralelo, sem sofrerem nenhuma sanção.

Setor automóvel, entre outros, também podem entrar por esta via

Para além das empresas do setor tecnológico, a lista inclui também vários nomes da indústria automóvel, como a Bentley, Cadillac, Chevrolet e Chrysler e ainda peças de fabricantes como a Michelin e a Goodyear. E também constam outros produtos, como, por exemplo, televisões, consolas, acessórios e equipamentos para o segmento da mineração, agricultura e eletricidade, entre muitos outros.

No entanto, apesar de poderem continuar a ter a acesso a estes bens, os cidadãos russos devem encontrá-los a preços acima do normal. O mercado paralelo também não oferece garantias nem a possibilidade de devolução aos consumidores.