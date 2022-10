EUA vão investigar a Samsung, Qualcomm e TSMC acerca dos semicondutores e circuitos

O mundo tecnológico sempre teve episódios de alguma tensão entre determinadas entidades governamentais e empresas do ramo. Mas, embora já não seja algo de novo, as notícias mais recentes mostram que o segmento dos chips tem sido um dos principais focos destes mesmos episódios.

E, nesse sentido, as mais recentes informações indicam que os Estados Unidos vão agora investigar poderosos nomes da indústria tecnológica, nomeadamente a Samsung, a Qualcomm e a TSMC sobre os seus semicondutores e circuitos integrados.

Samsung, Qualcomm e TSMC investigadas pelos EUA

De acordo com as notícias avançadas pela agência Reuters, as entidades reguladoras dos Estados Unidos da América vão investigar a Samsung, a Qualcomm e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) acerca de determinados dispositivos semicondutores, circuitos integrados e também alguns dispositivos móveis que usem esses mesmos componentes.

A ação foi anunciada nesta sexta-feira (14) pela Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (ou United States International Trade Commission - USITC) e os pormenores referidos adiantam que a entidade reguladora vai então investigar certos semicondutores fabricados pela Samsung e pela TSMC e circuitos integrados da Samsung e da Qualcomm.

Esta medida acontece depois de uma denúncia apresentada à entidade no dia 13 de setembro de 2022 pela Daedalus Prime LLC, localizada em Bronxville, Nova Iorque. A denúncia alega que houve uma violação da secção 337 da Lei Tarifária de 1930 relativa à importação para os Estados Unidos e a venda de determinados semicondutores e dispositivos móveis com esses mesmos componentes, que infrinjam as patentes reivindicadas pela empresa.

Tal como podemos ler pela reclamação feita, a Daedalus Prime LLC pede que a USITC emita uma ordem de exclusão limitada e de cessação e desistência. A entidade reguladora adianta que ainda não definiu uma decisão sobre o caso, mas o mesmo será atribuido a um dos juízes de direito administrativo da USITC, o qual dará depois desenvolvimento os devidos procedimentos.