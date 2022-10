Rússia já só tem 609 mísseis! “A derrota é inevitável”

O mundo tem certamente noção de todo o poderio do exército russo. Além de quantidade de Homens, a Rússia está também muito bem equipada no que diz respeito a artilharia. No entanto, as notícias que nos chegam, têm revelado que o treino do exército russo não foi certamente o mais adequado e ao nível de material de guerra os números também começam a baixar.

Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, a Rússia já só tem 609 mísseis e a"A derrota é inevitável".

A Rússia é um estado terrorista, refere Oleksii Reznikov

Foi na passada sexta-feira que Oleksii Reznikov deu a saber o estado da Rússia no que diz respeito a mísseis. Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, o exército russo apenas tem 609 mísseis dos 1.844 de que tinha antes do início da invasão da Ucrânia,

Reznikov publicou no twitter um gráfico que mostra quantos mísseis de cada tipo tem a Rússia disponíveis para continuar a tentar vencer esta batalha.

Segundo o gráfico partilhado, a Rússia tem ainda 124 mísseis terra-terra dos 900 iniciais, 272 dos 500 mísseis Kalibr, que são lançados a partir do mar e 213 mísseis ar-terra Kh-101-Kh555 de 444.

“A derrota militar da Rússia é inevitável. A Rússia é um estado terrorista”, conclui o ministro da defesa ucraniano”.

Entretanto, o ministro da Defesa de França, Sébastien Lecornu, anunciou hoje que 2.000 soldados ucranianos vão receber treino militar durante várias semanas em território francês e assinalou que está a ser equacionado o envio de lança-mísseis a Kiev.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro deste ano, desencadeando uma guerra que mergulhou a Europa naquela que é considerada a mais grave crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A ofensiva militar russa na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas – mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,6 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa – justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.