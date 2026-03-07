Para que serve a porta USB do seu router? Há várias funções escondidas

Muitos routers domésticos incluem uma porta USB na parte traseira, mas grande parte dos utilizadores nunca a usa. Na verdade, essa porta pode transformar o router num pequeno servidor doméstico, num sistema de backups ou até numa solução de impressão em rede.

Dependendo do modelo, as possibilidades são mais úteis do que parecem à primeira vista.

1 - Transformar um disco USB num pequeno NAS com o router

Uma das utilizações mais comuns é ligar um disco externo ou uma pen USB ao router para criar uma espécie de armazenamento em rede, conhecido como NAS (Network Attached Storage).

Quando o dispositivo é ligado, os ficheiros tornam-se acessíveis a todos os equipamentos ligados à rede local, como computadores, smartphones ou televisões inteligentes. Isto permite, por exemplo, guardar fotografias, documentos ou vídeos num único local e aceder-lhes a partir de qualquer dispositivo da casa.

Alguns routers permitem ainda utilizar esse armazenamento como servidor multimédia, transmitindo filmes, música ou fotografias diretamente para uma televisão ou aplicação compatível.

2 - Fazer backups automáticos sem recorrer à cloud

Outra função interessante é usar a porta USB para criar um sistema de backups locais.

Basta ligar um disco externo ao router e configurá-lo como destino de cópias de segurança no Windows ou no macOS. Desta forma, os computadores podem guardar automaticamente cópias dos ficheiros sem depender da internet ou de serviços de armazenamento na cloud.

Este método pode ser útil para quem tem ligações com limite de dados ou prefere manter os dados apenas dentro da rede doméstica.

3 - Transformar uma impressora antiga numa impressora de rede

A porta USB também permite ligar uma impressora diretamente ao router.

Com esta configuração, a impressora passa a funcionar como uma impressora de rede, podendo ser utilizada por qualquer dispositivo ligado ao Wi-Fi, sem necessidade de ligar cabos a cada computador.

Esta solução é particularmente útil para impressoras mais antigas que não têm conectividade Wi-Fi integrada.

4 - Usar internet móvel como ligação de emergência

Alguns routers permitem ligar um modem 3G/4G ou até um smartphone por USB.

Quando configurado, o router pode usar essa ligação móvel como alternativa automática caso a internet principal falhe, garantindo que a rede continua funcional.

É uma funcionalidade útil para quem trabalha a partir de casa ou depende de ligação constante.

5 - Outras utilizações possíveis

Dependendo do router, a porta USB pode ainda servir para:

carregar pequenos dispositivos eletrónicos

atualizar o firmware do router através de uma pen USB

alimentar pequenos dispositivos de domótica

No entanto, estas funções variam bastante entre modelos e nem todos os routers suportam todas as opções.

Nem todos os routers tiram partido desta porta

Apesar das várias possibilidades, muitos routers não têm capacidade de processamento suficiente para substituir equipamentos dedicados, como um NAS verdadeiro. Além disso, alguns modelos utilizam protocolos antigos ou menos seguros, pelo que convém evitar guardar dados sensíveis nesse armazenamento.

Ainda assim, para muitos utilizadores domésticos, a porta USB do router pode ser uma forma simples de adicionar novas funcionalidades à rede sem investir em mais hardware.