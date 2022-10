Overwatch 2 triplica os números do antecessor e alcança 25 milhões de jogadores

Atualmente, se tivessemos que escolher um bom jogo esta seria uma decisão bastante complicada, dada a quantidade de bons títulos que existem no mercado nos dias que correm e que conseguem uma grande adesão dos consumidores.

Mas há alguns que se destacam mais do que outros e o recém-lançado Overwatch 2 é um desses. O jogo desenvolvido pela Blizzard Entertainment triplicou os seus números diários face a Overwatch 1 e conseguiu agora alcançar os 25 milhões de jogadores.

Overwatch 2 está a ser um sucesso

O jogo Overwatch 1 chegou no ano de 2016 pelas mãos da criadora Blizzard Entertainment e rapidamente conquistou a atenção dos jogadores, tendo mesmo conseguido o prémio de Jogo do Ano. Mas desde o passado dia 4 de outubro deste ano que os olhares estão virados para o Overwatch 2, e esta versão está a superar em muito o seu antecessor.

De acordo com as informações reveladas, Overwatch 2 conseguiu triplicar o número de jogadores diários de Overwatch 1 e já alcançou mais de 25 milhões de jogadores ligados apenas nos primeiros 10 dias desde a sua chegada ao mercado. Estes são realmente números espantosos, que também tiveram a ajuda da decisão de tornar o jogo gratuito. E os problemas sentidos nos servidores do jogo mostram a afluência dos jogadores para experimentarem este novo título.

Segundo a Blizzard Entertainment:

Desde o lançamento, o jogo tem atingido quase 3x a quantidade de jogadores por dia que o pico diário do Overwatch original.

Mas estes números surpreendem alguns, uma vez que Overwatch 2 é, em muitas das suas partes, apenas uma expansão do jogo original. E com a polémica em volta da aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft, muitos tinham considerado que este jogo seria um fracasso, antes mesmo do seu lançamento. Contudo, e para o bem da criadora, parece que se enganaram e que muitos estão a jogar, e a gostar, de Overwatch 2.