Intel aberta para produzir para a AMD e fazer CPUs e GPUs “mais rápidos”

Apesar de uma grande fatia das notícias tecnológicas mostrem a rivalidade entre as várias marcas, a verdade é que também essa competição pode ficar de lado nalgumas situações para abrir as portas a uma relação de colaboração e de negócios em conjunto.

Prova disso é que, numa recente entrevista, o CEO da Intel adiantou que as suas instalações estão disponíveis caso a AMD, e eventualmente também a Nvidia, pretenda que lá sejam fabricados os seus equipamentos, de forma a produzir processadores e placas gráficas "mais rápidos", e falou de algumas das vantagens dessa possível mudança.

Intel aberta para produzir chips da AMD

Foi durante uma entrevista dada ao The Verge que o CEO da Intel, Pat Gelsinger, falou sobre as vantagens do seu setor de fundição e os benefícios que a mesma poderia oferecer a alguns dos seus mais fortes rivais, como a AMD e Nvidia, caso estes optassem por produzir os seus chips com a Intel Foundry Services.

Gelsinger adiantou que já reuniu com vários executivos destas empresas onde não apenas disponibilizou os seus serviços de fundição, como também se ofereceu para colocar os logotipos de gigantes como a AMD e Nvidia na sua fábrica em Ohio.

E para cativar estes potenciais clientes e parceiros, a Intel adiantou que o seu processo de fabrico será o melhor ao ponto destas empresas conseguirem uma notável quota no mercado do fabrico de produtos de alto desempenho, ao obterem os chips mais rápidos do mundo. Gelsinger foi direto e acrescentou que os processadores, as placas gráficas para jogos e as dedicadas ao uso profissional mais rápidas de mundo vão sair da sua fundição.

Mas o executivo vai ainda mais longe e garante que com o lançamento da sua próxima arquitetura de CPU, designada Meteor Lake, esta promessa será cumprida já no próximo ano de 2023.

Gelsinger sabe que a AMD e a Nvidia são suas concorrentes diretas, mas frisou que se essas empresas querem ter o melhor hardware do mercado, então o melhor é usar os processo de última geração da Intel para alcançar esse objetivo. O CEO referiu ainda que esta parceria iria beneficiar outros mercados, como o das consolas e consolas portáteis, onde se encontra a Steam Deck da Valve, a qual conta com uma APU da AMD. A Intel quer também ter a oportunidade de produzir chips para outros grandes nomes, como a Apple e a Qualcomm.

Pode ler a entrevista completa aqui.