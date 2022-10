Por predefinição, o botão Power termina as chamadas no iPhone. No entanto, isto pode ser irritante para as pessoas que primem acidentalmente este botão, ou que simplesmente pretendem terminar a chamada apenas quando clicarem no botão vermelho. Para se livrar do problema, o iOS dá-lhe a opção de descativar esta funcionalidade.

Portanto, descubra hoje como impedir o botão Power de terminar chamadas no iPhone.

Impedir o botão de Power de desligar uma chamada (iOS 16, 15, 14)

Terminar as chamadas com o botão Power é uma conveniência para muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo, pode ser um problema para aqueles que continuam a premir acidentalmente o botão, fazendo com que as chamadas se desliguem mesmo que não seja intencional. Para parar isto, pode ativar a função de Impedir bloqueio para desligar.

Para impedir o botão de Power de desligar uma chamada no seu iPhone siga os seguintes passos:

1. Abra as "Definições" do seu iPhone.

2. Desça e clique em "Acessibilidade".

3. Agora, clique em "Toque".

4. Aqui, ative a opção de "Impedir bloqueio pra desligar".

E está feito. Se premir o botão Power, a chamada deixará de terminar no seu iPhone.

Por predefinição, pode rejeitar ou desligar chamadas no seu iPhone, premindo o botão Power. No entanto, agora, simplesmente silenciará uma chamada recebida ou bloqueará o ecrã durante uma chamada em curso quando o "Impedir bloqueio para desligar" estiver ativado.

Como silenciar as chamadas recebidas no iPhone

Não quer rejeitar uma chamada recebida, mas quer que o iPhone pare de tocar ou vibrar? Pode silenciar uma chamada recebida de três maneiras:

Prima o botão Power (funcionará quando a opção de "Impedir bloqueio para desligar" estiver desativada).

Deslize para cima a partir da parte inferior para minimizar e silenciar o ecrã de receção de chamadas.

Prima qualquer um dos botões de volume enquanto o seu iPhone está a tocar para silenciar as chamadas.

Isto irá ocultar o identificador de chamadas em ecrã inteiro. Ainda pode atender a chamada silenciada tocando no ícone de smartphone que aparece em cima na sua barra de informações.

