Metaverso está a perder utilizadores e a ficar aquém dos objetivos, diz relatório

O metaverso é a grande promessa do outrora Facebook, estando o CEO da empresa a depositar muitos esforços no seu desenvolvimento. Contudo, esse mundo alternativo tem perdido utilizadores e está a ficar aquém dos objetivos. Estas novidades são reveladas por um novo relatório.

O Horizon Worlds não está a reunir a quantidade de utilizadores que Mark Zuckerberg e a Meta esperavam.

De acordo com o The Wall Street Journal, que reviu documentos internos, o Horizon Worlds, principal metaverso da empresa de Mark Zuckerberg, não está a corresponder às expectativas. Este mundo é uma rede de espaços virtuais, onde os utilizadores podem interagir uns com os outros enquanto avatares.

Inicialmente, a Meta definiu o objetivo de reunir 500.000 utilizadores mensais ativos. No entanto, esses documentos mostram que o número atual é inferior a 200.000. Mais do que isso, revelam que a maioria dos utilizadores não regressou ao Horizon Worlds após o primeiro mês no metaverso, e que o número de utilizadores tem vindo a diminuir progressivamente, desde há uns meses.

Segundo os relatórios consultados pelo jornal, apenas 9% dos mundos do metaverso é visitado por pelo menos 50 pessoas, sendo que a maioria nunca é visitada.

Metaverso não está a cumprir expectativas

Este ano, não tem sido fácil para a Meta, nem para este novo projeto no qual a empresa depositou tanto entusiasmo: as ações estão a cair (caíram 62% até agora), o número de utilizadores está a diminuir e as empresas estão a cortar os seus gastos na publicidade.

Ao The Wall Street Journal, um porta-voz da Meta revelou que a empresa continua a fazer melhoria no metaverso, e que este foi pensado como um projeto plurianual.

