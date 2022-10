Metaverso: Tim Cook questiona o presente desta realidade paralela

Quando falamos em metaverso pensamos no futuro, mas, na verdade, é algo que está hoje disponível. É o presente que está em evolução. A Meta de Mark Zuckerberg é uma das maiores tecnológicas impulsionadoras desta tecnologia de realidade paralela, mas existem outras na corrida.

A Apple é sempre contida nas divulgações que faz ao mundo relativamente aos trabalhos de investigação e desenvolvimento que tem em curso, mas agora, sobre o metaverso, Tim Cook questiona esta realidade paralela.

A Meta, empresa dona do Facebook e liderada por Mark Zuckerberg, está a canalizar milhões para aquilo que é o metaverso. Aliás, a estratégia da empresa, quando mudou de nome, foi mesmo marcar a sua posição naquilo que seria o futuro das comunicações.

É o futuro, porque ainda há muito por desenvolver, no entanto, as tecnologias já estão hoje à disposição dos consumidores. No entanto, Tim Cook que, na Apple, também tem várias tecnologias em desenvolvimento, relacionadas com a realidade virtual e aumentada, questiona o metaverso.

O CEO da Apple refere que a maioria das pessoas nem consegue definir o metaverso, quanto mais passar lá longos períodos a viver as suas vidas dentro dele. Esta ideia foi partilhada numa entrevista a um jornal holandês.

Eu acho que é sempre importante que as pessoas entendam o que é algo. Não tenho realmente a certeza se uma pessoa comum te possa dizer o que o metaverso.

Por outras palavras, apesar dos relatos persistentes do interesse da Apple em construir todos os tipos de hardware de AR e VR, Tim Cook não estará pronto para afirmar que a empresa está efetivamente a trabalhar para o desenvolvimento do metaverso.

O CEO da Apple mostrou-se também cético em relação ao desejo das pessoas em querer passar longos períodos de tempo em realidade virtual no futuro.

[A realidade virtual é] algo em que se pode realmente mergulhar. E isso pode ser usado de uma maneira positiva. Mas não acho que você queira viver toda a sua vida dessa forma. A RV é para períodos definidos, mas não é uma maneira de se comunicar bem.

Apesar desta ideia, a Apple, no próximo ano, poderá mesmo apresentar a sua própria solução de realidade virtual ao consumidor geral. Os rumores já circulam há vários anos e o momento pode mesmo estar para chegar.