Tradutor da Google já não está disponível na China

A partir de agora, na China, não será possível aceder ao Google Translate. Os serviços de tradução da gigante tecnológica estavam a ser pouco utilizados e, por isso, agora, aqueles que quiserem aceder, terão de optar pela versão de Hong Kong.

Esta é apenas uma das últimas baixas da Google na China.

"Estamos a descontinuar o Google Translate na China continental devido à sua baixa utilização", disse a Google, numa declaração, que revelava que o país fechou o serviço de tradução. Este é o fim de um dos últimos produtos da Google na China.

Apesar de não estar disponível a partir da China continental, agora, o Google Tradutor redireciona os utilizadores para a versão de Hong Kong do serviço. Conforme recorda a CNBC, a Google tem mantido uma relação tensa com o mercado chinês. Afinal, em 2010, a empresa tecnológica retirou o seu motor de busca do país, devido à rigorosa censura governamental online, e viu outros serviços, como o Google Mpas e o Gmail, a serem bloqueados pelo governo chinês.

Em consequência desta saída da Google, concorrentes como o Baidu e o Tencent assumiram posições para dominar o panorama da Internet chinesa, em áreas que vão desde a investigação até tradução. Então, atualmente, a presença da empresa na China é muito limitada. Aliás, embora algum do seu hardware seja fabricado na China, incluindo smartphones, o The New York Times relatou que a gigante tecnológica transferiu alguma da produção dos seus Pixel para o Vietname.

Em 2018, a Google estava a explorar a possibilidade de regressar à China pela porta do seu motor de busca. No entanto, acabou por não seguir com o projeto, após uma reação negativa dos funcionários e políticos. Além disso, a gigante tecnológica está a tentar que os seus programadores chineses façam aplicações para o sistema operativo dos seus smartphones Android, e nível mundial.

