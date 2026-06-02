Este homem comprou uma torre de PC por 32 dólares. Encontrou uma RTX 3080 Ti dentro

Um homem comprou uma simples torre de PC num leilão online por pouco mais de 20 dólares e acabou por descobrir um autêntico tesouro no seu interior. O chassi continha hardware topo de gama funcional e avaliado em milhares de euros.

Uma surpresa inesperada num leilão de tecnologia

Os leilões na internet são conhecidos por ocultarem excelentes oportunidades, mas este caso superou todas as expectativas. Um utilizador registado numa plataforma local de artigos em segunda mão decidiu licitar uma torre de PC vazia com o intuito de a utilizar num projeto futuro.

Sem esperar grandes surpresas, o comprador conseguiu comprá-la por um valor quase simbólico. No entanto, ao recolher a encomenda, apercebeu-se de que o peso do volume era anormal.

A revelação foi partilhada no conhecido fórum r/pcmasterrace pelo utilizador LlamadeusGame. Ao abrir a embalagem de cartão, deparou-se com um computador completo de alto desempenho em vez de uma estrutura metálica vazia.

O sistema contava com uma motherboard TRX40 AORUS Pro WiFi, equipada com um potente processador AMD Ryzen Threadripper 3960X de 24 núcleos, uns impressionantes 256 GB de memória RAM e uma placa gráfica topo de gama NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.

Apesar de apresentar alguma poeira acumulada devido ao armazenamento, as imagens partilhadas comprovam que o computador está totalmente funcional.

A discrepância de valores

O lote original pertencia à leiloeira Capital City Online Auctions, onde a torre Fractal Design Define 7 XL estava listada com um preço de referência de 317,99 dólares. O negócio fechou-se por apenas 23,50 dólares.

No momento do lançamento, apenas o processador Threadripper custava cerca de 1399 dólares e a placa gráfica superava os 1100 dólares, o que significa que o valor real de mercado do hardware ultrapassa facilmente os milhares em segunda mão.

As regras da leiloeira indicavam claramente que os produtos eram vendidos no estado em que se encontravam, sem direito a devolução ou garantia. Este cenário levantou um debate ético nas redes sociais sobre se o comprador deveria ter alertado a empresa acerca do erro de inventário.

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