Coleção HYPERPOP já pode ser reservada

Já é possível reservar a coleção HYPERPOP, que conta com três novos modelos para acessórios da Playstation 5, e que fica disponível já a partir de março deste ano.

Os três novos modelos, Techno Red, Remix Green e Rhythm Blue vão dar, certamente, um novo glamour aos comandos sem fios DualSense e às tampas das consolas Playstation 5.

Nos tempos que correm, a personalização é uma constante e praticamente tudo pode ter o nosso "condão pessoal". Vivemos numa sociedade em que, é cada vez mais importante, sermos únicos e distintos e o universo dos videojogos é um exemplo gritante disso mesmo. Com esta coleção, a Sony disponibiliza aos jogadores, uma maior capacidade para levarem a cabo essa mesma personalização.

Com a inclusão de tons em preto brilhantes que se transformam em néon intensos, cada acabamento acrescenta uma estética totalmente nova à às consolas e comandos.

Os acabamentos brilhantes com transições para néon criam um efeito visual mais dinâmico e glamoroso, pensado para se destacar numa noite de jogatana às escuras, ou então em pleno dia.

Os comandos DualSense HYPERPOP apresentam exatamente as mesmas funcionalidades e capacidades técnicas do comando padrão da Playstation 5, como o feedback háptico ou os gatilhos adaptativos por exemplo. Trata-se meramente de uma roupagem visual para os comandos (e para a tampa da consola) fugindo ao tradicional branco e preto que assume uma postura e personalidade mais arrojada.

Os comandos sem fios DualSense HYPERPOP estarão disponíveis por 84,99€ (PVP recomendado), tanto nas lojas habituais como na PlayStation Direct. As tampas da consola PS5 a condizer estarão disponíveis em quantidades limitadas em determinados mercados por 74,99€ (PVP recomendado), sendo exclusivas da PlayStation Direct.

Esta coleção estará disponível a partir de 12 de março de 2026.