Netflix pressiona a aquisição da Warner Bros. com uma oferta totalmente em dinheiro

A disputa pela aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD) intensificou-se com uma nova manobra da Netflix. A gigante do streaming reviu a sua proposta, tornando-a totalmente em numerário, numa tentativa de acelerar a aprovação do negócio e neutralizar a oferta hostil da sua concorrente, a Paramount Skydance.

Uma jogada estratégica da Netflix para acelerar o negócio

A Netflix alterou os termos da sua oferta de 82,7 mil milhões de dólares (cerca de 70,5 mil milhões de euros) pelos estúdios e negócios de streaming da WBD, convertendo-a para um pagamento integralmente em numerário. Esta mudança visa simplificar a transação e oferecer maior segurança aos acionistas da WBD, acelerando a conclusão do processo face à investida da Paramount.

Inicialmente, a empresa de streaming tinha assegurado o apoio unânime do conselho de administração da WBD com uma proposta mista de dinheiro e ações, que avaliava o negócio em 27,75 dólares por ação. Segundo as duas empresas, a transição para uma oferta totalmente em numerário, mantendo a mesma avaliação, "simplifica a estrutura da transação, proporciona maior certeza de valor para os acionistas da WBD e acelera o caminho para uma votação".

Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, afirmou que esta revisão permitirá um cronograma mais rápido para a votação dos acionistas, prevista já para abril.

O nosso acordo revisto, totalmente em numerário, permitirá um cronograma acelerado para a votação dos acionistas e fornecerá maior certeza financeira a 27,75 dólares por ação em dinheiro, mais o valor da separação planeada da Discovery Global.

A ofensiva hostil da Paramount Skydance

Enquanto a Netflix tenta consolidar a sua posição, a Paramount continua a sua perseguição agressiva, com uma oferta hostil de 108,4 mil milhões de dólares pela totalidade da WBD. A estratégia da Paramount passa por contornar o conselho de administração e apelar diretamente aos acionistas para que aceitem a sua proposta.

Numa tentativa de sabotar o acordo com a Netflix, a Paramount anunciou a intenção de nomear os seus próprios diretores para o conselho da WBD, com o objetivo de votar contra a aprovação do negócio. A empresa chegou mesmo a intentar uma ação judicial para obter informações financeiras sobre o acordo, mas um tribunal do Delaware rejeitou o pedido na semana passada.

O objetivo da Paramount é vencer uma "proxy fight", convencendo um número suficiente de investidores a votar nos seus nomeados durante a assembleia anual da WBD, habitualmente realizada em junho.

Caso o acordo com a Netflix avance, a plataforma de streaming assumirá o controlo de ativos de enorme valor, como:

O estúdio Warner Bros. - responsável por franchises como Harry Potter, Super-Homem e Batman.

A HBO, casa de séries de sucesso como Game of Thrones, The White Lotus e Succession.

Os investidores da WBD receberão também ações da sua operação de redes globais, que inclui canais como a CNN, Cartoon Network e Discovery Channel, que será separada numa nova empresa, visto que não faz parte da aquisição.

