Cubot apresenta dois novos smartphones: o Note 30 e o Pocket 3

A Cubot é uma fabricante de smartphones de baixo custo que tem vindo a melhorar a sua oferta a cada novo lançamento. Agora, prepara-se para colocar no mercado mais dois produtos: o Note 30 e o Pocket 3.

Venha conhecer os novos smartphones bem como as datas de lançamento. Há ainda um passatempo a decorrer.

Cubot Note 30

O modelo principal apresentado pela Cubot é o Note 30. Tal como indicado, são equipamentos de baixo custo, pelo que as especificações correspondem às exigências das gamas de entrada.

Tem ecrã de 6,51" com resolução HD e um processador MediaTek Helio P35. Vai ser lançado com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, podendo este ainda ser expandido por cartão microSD.

Vem equipado com Android 12 de fábrica, sem muitas aplicações instaladas, além das necessárias. A bateria é outro aspeto importante e o Cubot Note 30 tem uma de 4000 mAh.

Na traseira existe uma câmara de 20 MP e ainda mais duas que irão auxiliar no momento da captação, mas quando a essas não são dados grandes detalhes. A câmara frontal é de 8 MP.

Cubot Pocket 3

A linha Pocket da Cubot destaca-se essencialmente pelo tamanho do ecrã. São talvez os smartphones Android mais pequenos a serem lançados atualmente, com ecrã de 4,5". O SoC que integra o Cubot Pocket 3 é o Helio G85, tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno.

A sua bateria é de 3000 mAh, tem NFC e já vem com Android 12. Mais pormenores serão revelados aquando do lançamento.

Os smartphones Cubot Note 30 e Pocket 3 serão lançados já no próximo dia 24 de outubro, onde se espera que as vendas iniciem a 1 de novembro, com preços promocionais, que são ainda desconhecidos.

Até lá, está a decorrer um passatempo onde poderá ganhar um dos 10 smartphones Cubot Note 30 em sorteio.

Cubot Note 30