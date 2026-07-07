iOS 27 beta 3 já chegou. Estas são as novidades da nova versão para programadores

Há algumas horas, a Apple disponibilizou a terceira versão beta do iOS 27 para programadores. Embora esta atualização não traga grandes funcionalidades inéditas, representa mais um passo importante na preparação da versão final do sistema operativo, prevista para setembro.

Como é habitual nesta fase do desenvolvimento, o foco está na melhoria da estabilidade, no refinamento da interface e na correção de erros identificados nas primeiras versões beta.

É de salientar que as grandes novidades de IA, infelizmente, ainda não estão disponíveis na UE; por conseguinte, em Portugal não as podemos testar.

A terceira beta continua o trabalho de otimização

A nova compilação do iOS 27 surge duas semanas depois da beta 2 e pode ser instalada pelos programadores através da aplicação Definições, em Geral > Atualização de Software.

Nesta fase, a Apple está essencialmente a polir o sistema operativo, preparando-o para a chegada da versão beta pública, que deverá ficar disponível dentro de poucos dias.

Entre as melhorias esperadas nesta beta encontram-se:

Correções de bugs identificados nas versões anteriores;

Melhor desempenho geral do sistema;

Animações mais fluidas;

Melhor gestão da bateria;

Maior estabilidade das aplicações e dos serviços do sistema.

O iOS 27 continua centrado na Inteligência Artificial

Apesar de esta terceira beta não introduzir grandes novidades visíveis, o iOS 27 continua a destacar-se pelas funcionalidades apresentadas durante a WWDC 2026.

A principal é a nova Siri AI, uma versão completamente renovada da assistente virtual da Apple. Esta passa a compreender melhor o contexto, interpretar o conteúdo apresentado no ecrã e utilizar informação pessoal armazenada em aplicações como Mensagens, Mail ou Calendário para responder de forma mais inteligente.

Outra novidade importante é a existência de uma aplicação dedicada à Siri, onde ficam registadas as conversas e interações com a assistente.

Mais Apple Intelligence em todo o sistema

O iOS 27 leva também as capacidades da Apple Intelligence a várias aplicações do sistema.

Entre as novidades encontram-se:

Ferramentas inteligentes na aplicação Fotografias;

Organização automática de separadores no Safari;

Criação de atalhos através de linguagem natural;

Melhorias na Carteira e na aplicação Palavras-passe;

Ferramentas de escrita disponíveis em praticamente todo o sistema operativo.

A Apple também integrou a Inteligência Visual diretamente na aplicação Câmara, permitindo utilizar rapidamente funcionalidades baseadas em IA.

Interface Liquid Glass continua a evoluir

Depois das críticas recebidas no lançamento do design Liquid Glass, a Apple continua a aperfeiçoar esta interface.

O iOS 27 inclui um novo controlo que permite ajustar o nível de transparência dos elementos gráficos, tornando menus, barras e botões mais legíveis, sem perder o novo aspeto visual introduzido este ano.

Mais rapidez em praticamente tudo

A empresa afirma igualmente ter continuado a otimizar o desempenho do sistema.

Entre as melhorias destacam-se:

Abertura mais rápida das aplicações;

Transferências AirDrop mais rápidas;

Teclado mais responsivo;

Transições mais eficientes entre redes Wi-Fi e móveis;

Melhor fluidez geral, incluindo em modelos mais antigos compatíveis com o iOS 27.

Beta pública aproxima-se

Com a disponibilização da terceira beta para programadores, tudo indica que a Apple está muito próxima de lançar a primeira beta pública do iOS 27. A versão final deverá chegar em setembro, juntamente com a nova geração do iPhone, trazendo todas estas melhorias ao público em geral.

Para já, esta atualização destina-se apenas a programadores e continua a ser desaconselhada para utilização em equipamentos de uso diário, uma vez que ainda poderão existir erros e problemas de compatibilidade.

Como é normal, a Apple atualizou também os restantes sistemas operativos para a beta 3.