A Google não tem levado o YouTube para os caminhos que mais agradam aos utilizadores. Foram vários os casos nas últimas semanas que tornam este serviço menos atrativo e que acaba por afastar os utilizadores desta plataforma.

Agora, e para aligeirar um pouco esta situação, mostrou várias novidades em especial na sua interface. Esta muda em todos os dispositivos e tornam o serviço de vídeos da Google muito mais apelativo, seja de que forma o pretendam usar.

A Google traz muitas mudanças a esta interface

A interface do YouTube tem mudado ao longo dos anos, para dar ao utilizador melhorias constantes. Esta volta agora a ser alterada, para dar uma experiência de visualização mais moderna e imersiva, além de melhorar a forma como os utilizadores assistem aos vídeos.

As mudanças são assim bem visíveis, ajustadas a trazer um novo modo ambiente. Este vai fazer uma amostragem dinâmica de cores e presentar um efeito sutil para que a cor de fundo da app se adapte para corresponder ao vídeo. Este é um efeito já conhecido, mas que agora está disponível na web e no smartphone, no tema escuro.

Vídeos mais interativos e com novidades

Também o tema escuro do YouTube foi atualizado para ser ainda mais escuro, para que as cores realmente apareçam na tela. Isso será lançado na Web, em dispositivos móveis e em Smart TVs. Também as listas de reprodução de vídeo adotarão o mesmo tratamento de cores e mostrarão mais detalhes para que os espectadores possam encontrar facilmente o que procuram.

No que toca aos vídeos e à interação com estes, há também mudanças importantes e visíveis. A partir de agora, e nos dispositivos móveis, podemos ampliar e reduzir facilmente um vídeo no smartphone. Quando soltar, este permanecerá ampliado para que possa aproveitar o restante do vídeo com mais detalhes.

YouTube quer ser ainda mais simples de usar

A busca precisa vem ajudar a resolver um problema na navegação nos vídeos do YouTube. Quer no computador quer num dispositivo móvel, bastará arrastar ou deslizar para cima para exibir uma linha de miniaturas no player e poderá fazer ajustes precisos para chegar à parte exata de cada vídeo.

Por fim, e para minimizar a distração, toda a informação dos vídeos e os botões estão mais longe da vista e arrumados noutras áreas. Esta mudança está já a ser lançada e chegará nas próximas semanas a todos os utilizadores. Esta interface do Youtube fica assim mais ajustada e ainda mais simples de usar.