A Samsung está a trabalhar a um ritmo muito elevado para ter a sua One UI 5 pronta para ser distribuída. Esta é a versão da sua personalização do Android 13 e isso torna-a muito apetecida pelos utilizadores da marca.

Depois de termos visto ontem que os Galaxy S22 começaram a receber a nova versão, há novidades muito interessantes para o alargamento desta versão a outros modelos. Descubra agora quando é que o seu Samsung recebe a One UI 5 e o Android 13.

Já se sabe que a Samsung abraçou novas metas no que toca às atualizações dos seus smartphones e tablets. Para além de garantir mais anos de novas versões e correções de segurança, está muito mais rápida no que toca à chegada destas mesmas novas versões do Android.

O plano detalhado para o lançamento da One UI 5 e do Android 13 foi agora revelado e mostra como será o ritmo da chegada desta novidade aos smartphones. É um plano a vários meses e que já começou com o Galaxy S22.

Outubro de 2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Novembro de 2022

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+.

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+.

Galaxy Quantum 3.

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Como podemos ver, ainda em 2022 a Samsung quer atualizar parte da sua lista dos smartphones e tablets mais modernos, mas abrangendo ainda os modelos do ano passado e até alguns modelos da game média.

Este plano continua para o próximo ano e em 2023 vai haver também novidades da One UI 5 e do Android 13. A lista continuará a crescer e mais smartphones e tablets vão receber esta nova versão preparada pela Samsung, com base na novidade da Samsung.

Janeiro de 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Fevereiro de 2023

Galaxy Tab Active4 Pro

Naturalmente que esta lista vai crescer nos meses seguintes e o ano de 2023 irá ver chegar a One UI 5 e o Android 13 a mais smartphones e tablets. A Samsung reforça assim o seu plano e garante a chegada do novo sistema da Google rapidamente e a um lote muito elevado de equipamentos.