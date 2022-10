A Samsung já tinha mostrado que a sua One UI 5 com o Android 13 estava quase pronta. Esta era a atualização que muitos esperavam e que a marca vinha a prometer há vá muito tempo, para assim abrir a atualização da Google aos seus smartphones.

Depois de algum tempo de testes, a marca cumpre assim o prometido. A One UI 5 da Samsung está finalmente disponível, e Portugal está na lista, pronta para ser instalada nos diferentes modelos do Galaxy S22. É hora de atualizar o seu smartphone.

Chegou a One UI 5 e o Android 13

Foram várias a versões de testes da One UI 5 que a Samsung lançou. O seu modelo de eleição para testar o Android 13 foi o Galaxy S22, um dos mais recentes smartphones que a marca lançou e um dos seus mais potentes modelos.

Toda a avaliação desta nova versão parece ter corrido como a Samsung esperava e agora a marca tem uma novidade para os seus utilizadores. A One UI 5 está finalmente disponível na Europa e assim o Android 13 começa finalmente a chegar a esta marca.

Android 13 on S22 Ultra pic.twitter.com/x0y0ITSQDB — Kalpik Nigam (@kalpik) October 24, 2022

Nova versão disponível para os Galaxy S22

Do que se sabe são muitos os países da Europa onde a One UI 5 está já a ser disponibilizada. Portugal está nesta primeira lista e por isso todos os que têm um Galaxy S22, nos seus diferentes modelos, podem já instalar esta atualização importante.

Depois de muitas informações que davam como certa esta novidade, foi a própria marca que acabou por revelar esta nova versão, através do lançamento de um vídeo. Aqui destacam-se, de forma rápida, as principais novidades desta nova versão da Samsung.

Novidades para os smartphones Samsung

Esta nova versão da personalização do Android 13 traz para os smartphones Samsung tudo o que a Google criou A isso somam-se muitas mais personalizações, nomeadamente nos widgets, nova interface de notificações e melhorias nos gestos. Claro que a segurança e a privacidade continuam a ser pilares deste sistema.

Com esta novidade da Smasung, fica também mais perto a chegada da One UI5 a novos modelos da marca. O Android 13 vem assim para estes equipamentos e abre assim caminho para as atualizações que estão já nos planos para breve.