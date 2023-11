A forma mais simples da Google, e de outras gigantes da tecnologia, controlar o mercado é através da compra das empresas que têm produtos inovadores. Estas compras são algo completamente normal em muitas situações e uma de grandes dimensões esteve prestes a acontecer. A Google ponderou comprar a Epic Games para reforçar a sua plataforma de jogos e o Fortnite.

Google queria comprar a Epic Games

O julgamento que coloca frente a frente a Google e a Epic Games tem revelado muitos segredos e jogadas de bastidores que têm surpreendido a maioria. Estas surgem como provas ou acusações, que tentam mostrar que a Google tenta controlar o mercado das apps e assim fazer valer a sua posição única com o Android.

Numa das recentes sessões em tribunal houve mais uma informação importante a ser revelada. Este é mais um caso relevante e que mostra bem a forma como a Google tenta resolver os seus problemas. Faz isso com a simples força do dinheiro, comprando quem precisa ou quem lhe pode ser útil.

Através de e-mails internos da Google foi possível ver que existia uma estratégia de 2018 chamada "Projeto Elektra". Parece que este um plano criado para obter influência e controlo sobre a Epic Games, tentando assumir o controlo da empresa ou comprando-a imediatamente.

Fortnite seria um reforço do Stadia

Segundo as mensagens, a Google inicialmente queria uma forma de influenciar a abordagem dos criadores de jogos em relação ao Android. No entanto, essas ambições evoluíram à medida que as negociações avançavam, com o líder do Stadia, Phil Harrison, a sugerir uma parceria com a Tencent para comprar totalidade da Epic Games.

Entre os e-mails, Phil Harrison menciona que existe uma estratégica de alto nível para investir na empresa responsável por um dos melhores jogos para Android disponíveis. Acreditava que o Fortnite poderia ser um impulsionador para a Google. Seria com o tempo de exibição de jogos no YouTube até trazer suporte para o Yeti, a já extinta plataforma de jogos do Google, o Stadia.

Supostamente, a Google estava pronta para gastar até 2 mil milhões por uma participação de 20% na empresa. No entanto, parece ter pensado que a Tencent poderia não aceitar este acordo. No final, a Google desistiu de comprar a Epic Games.