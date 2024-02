As luas de Saturno foram fotografadas e as imagens são incríveis!

Apesar de os anéis de Saturno serem o que mais destaca o planeta, a verdade é que as suas luas também são impressionantes. E que o digam estas fotografias!

Quando se pensa em Saturno, pensa-se num planeta aconchegado de anéis, colossais e diferenciadores. Contudo, além disso, o espaço que envolve Saturno está repleto de luas. Até à data, foram encontradas 156, tendo estas protagonizado algumas fotografias impressionantes, captadas pela sonda Cassini, que estudou Saturno e os seus satélites de 2004 a 2017.

Embora a missão de Cassini tenha terminado há já alguns anos, deixou para trás um extenso catálogo de fotografias. Algumas das mais impressionantes nem focam Saturno, destacando, em vez disso, os anéis que o circundam e as luas próximas.

Aliás, se não soubesse que está a olhar para uma fotografia real emitida de uma posição a mais de mil milhões de quilómetros da Terra, poderia pensar que olhava para obras de ficção científica.

Nesta imagem, por exemplo, estão quatro luas de Saturno:

Ao fundo, por detrás dos anéis, está a nebulosa lua Titan, uma das mais fascinantes do Sistema Solar. É a única lua conhecida por possuir uma atmosfera espessa, por baixo da qual se encontram lagos de metano líquido que podem conter bolhas de moléculas orgânicas. Por baixo disso, escondido sob a crosta de Titan, os cientistas pensam que poderá existir um oceano global de água e amoníaco.

À frente de Titan flutua a lua Dione, com uma superfície marcada por penhascos brilhantes criados pela fratura tetónica de uma crosta gelada que se pensa esconder o seu próprio oceano de água salgada.

As outras duas luas são muito mais pequenas. Na extrema direita orbita Pandora, mesmo à saída do anel F, uma das duas pequenas luas-pastor que ajudam a guiar e a dar forma ao anel fino e discreto mais exterior do extenso sistema.

À esquerda, dentro do sistema de anéis, vemos um fosso. É aí que está a Fenda Encke, que divide o anel A de Saturno, e foi esculpida por Pan, a mais interior das luas de Saturno, um pequeno pedaço de rocha que se assemelha a um ravioli.

Acima, está a "foto de família" que, da esquerda para a direita, captura Janus, Pandora, Enceladus, Mimas e Rhea, com a borda dos anéis de Saturno estendendo-se pelo meio.

Esta fotografia das luas de Saturno mostra Titan por detrás dos anéis, com a sua atmosfera enevoada a brilhar com a luz do Sol que a atravessa. À frente flutua Enceladus, um dos corpos extraterrestres do Sistema Solar com maior probabilidade de albergar vida, escondida no oceano que se esconde por baixo da sua concha gelada.

Para ver mais imagens captadas pela Cassini, aceda aqui.