EUA: Quatro adolescentes morrem depois do desafio KIA no TikTok

Volta e meia vêm à baila situações caricatas e até dramáticas que acontecem no âmbito de desafios virais que acontecem nas mais variadas redes sociais. Claro que as plataformas mais populares são mais propícias para este fenómeno, sendo que atualmente o TikTok é o rei destas aventuras.

Mas, tal como aconteceu noutras situações, nem sempre tudo corre bem e, por vezes, há mesmo finais a lamentar. Desta vez, um recente desafio que envolve carros KIA na rede social chinesa, causou a morte a quatro adolescentes nos Estados Unidos da América.

Desafio KIA no TikTok tira a vida a 4 adolescentes

Infelizmente nem sempre escrevemos notícias positivas e animadoras e esta é realmente de lamentar. Tudo aconteceu na cidade de Buffalo, em Nova Iorque, onde quatro adolescentes, entre os 14 e os 19 anos, perderam a vida depois de entrarem no KIA Challenge, um desafio viral que acontece na rede social TikTok.

O final trágico aconteceu nesta segunda-feira (24) depois de um acidente de carro no qual as vítimas tentavam experimentar o dito desafio. O carro ficou desfeito, como se pode ver pelas imagens divulgadas pelo jornal The New York Post, pois capotou por diversas vezes até parar e ficar estagnado no meio da estrada.

No veículo, que também se veio a descobrir ter sido roubado, seguiam cinco pessoas e o único sobrevivente foi o condutor, que tem somente 16 anos de idade e não apresentava grandes ferimentos. Os restantes quatro adolescentes infelizmente perderam a vida, e uma delas, que curiosamente era a vítima mais nova de apenas 14 anos, já era mãe e deixa assim uma bebé de apenas alguns meses.

O desafio KIA consiste em entrar num veículo da marca, ou também um Hyundai, e fazer a ligação direta do motor, sem o uso da chave. As orientações para o feito são dadas através de vídeos de utilizadores no TikTok. Por ser um veículo furtado, o condutor e único sobrevivente está agora acusado de roubo e deverá ser presente a um juiz em breve.