Se é um fiel adepto das consolas para poder jogar os seus títulos preferidos, então certamente que já tem, ou pelo menos ponderou ter, algum dos modelos da última geração, como a PlayStation 5 e as Xbox Series X e Series S.

E apesar da inflação e dos condicionamentos ao nível do stock, as últimas notícias indicam que a PS5 da Sony já ultrapassou a marca de 2 milhões de unidades vendidas até ao momento no Japão.

PlayStation 5: Mais de 2 milhões vendidas no Japão

De acordo com uma recente análise levada a cabo pelo canal japonês Famitsu, a PlayStation 5 já conseguiu ultrapassar a marca de 2 milhões de consolas vendidas no Japão. Este valor tem em consideração as duas diferentes versões da consola da Sony, a clássica de disco e a digital, desde a sua data de lançamento no país, a 12 de novembro de 2020.

Ao todo, foram vendidas 2.027.783 PS5 em território japonês. Deste total, 1.749.737 unidades dizem respeito à versão clássica, enquanto que as restantes 278.046 respeitam à edição digital da consola. A PlayStation 5 demorou um total de 101 semanas até bater a marca destes 2 milhões de unidades vendidas. Em termos de comparação, a PlayStation 4 demorou 90 semanas e a PlayStation 3 levou 'apenas' 73 semanas.

Mas há várias razões que justificam o facto de a PS5 ter demorado mais tempo a atingir este marco. E uma das principais está claramente relacionada com a pandemia, uma vez que a consola da Sony chegou ao mercado numa altura em que a COVID-19 dominava o mundo e controlava as nossas rotinas. Nesta fase, as pessoas encontraram diversas dificuldades em comprar equipamentos tecnológicos, como as consolas PS5 e as Xbox Series X/S, devido à falta de stock e à escassez de componentes para a produção das mesmas.

Por outro lado, a Nintendo Switch continua a ser a grande líder de vendas no Japão, nas suas mais diversas versões, e já conseguiu que fossem compradas mais de 25 milhões de unidades só no país asiático. Já as Xbox Series X e Series S ultrapassaram um pouco mais as 370 mil consolas vendidas na região, sendo que o modelo digital (Series S), domina com quase 208 mil unidades vendidas.

Na semana de 17 até 23 de outubro, a PS5 liderou as vendas com mais de 26 mil consolas compradas, seguida da Switch com 15 mil.