Maior central a carvão espanhola já foi reativada! E em Portugal?

As informações são claras! A energia além de estar com preços elevados pode falhar na Europa e nesse sentido é preciso ter soluções alternativas. A vizinha Espanha já está a trabalhar nesse sentido, e a pedido do governo espanhol, a Endesa voltou a queimar carvão esta quarta-feira, 2 de novembro, na central termoeléctrica “As Pontes”.

De acordo com as informações, nas duas últimas semanas chegaram 160 mil toneladas de carvão da Indonésia e a empresa voltou a contratar antigos trabalhadores. Maior central a carvão espanhola está de novo em funcionamento.

Central a Carvão Espanhola “As Pontes” volta a operar três meses depois...

Segundo informações do canal MedioTejo, a decisão de reativar a central não é de agora. Há um ano, quando os preços da energia atingiam valores recorde no mercado ibérico, Espanha iniciou o processo de reativação.

A central “As Pontes”, na Galiza, tinha cessado atividade em julho e iniciado o processo de desmantelamento de duas das suas quatro torres, com uma capacidade de produção de 350 MW cada uma. Depois de vários meses parada, a central de “As Pontes” recebeu em setembro uma licença especial de produção (que poderá vigorar até 2028), para as duas torres que estão em condições de funcionar, com uma potência combinada de 700 MW, revela o jornal.

Sabe-se que a Endesa voltou a comprar matéria-prima e em outubro chegaram ao porto de Ferrol, na Galiza, vários barcos carregados com 160 mil toneladas de carvão comprados na Indonésia.

A imprensa galega adianta que várias empresas subcontratadas estão a recrutar trabalhadores até junho de 2023. Em Portugal, a Central do Pego, responsável por 4% das emissões do país, foi a instalação com o segundo maior peso nas emissões de dióxido de carbono em Portugal na última década, a seguir à Central Termoelétrica de Sines, cujo encerramento ocorreu em janeiro deste ano.

A Central do Pego deixou de produzir em novembro de 2021.