Nvidia já produziu 100 mil unidades da gráfica GeForce RTX 4090

No mês passado, a Nvidia oficializou finalmente o lançamento da sua nova linha de placas gráficas GeForce RTX 40. O destaque vai, sem dúvida, para o modelo topo de gama, designado RTX 4090.

Embora a inflação esteja a condicionar significativamente a venda destes e de outros produtos, a Nvidia continua a ser a marca de eleição dos consumidores ao nível dos gráficos. E as últimas informações indicam que a empresa norte-americana já produziu até ao momento 100 mil unidades da placa GeForce RTX 4090.

Já foram produzidas 100 mil unidades da GeForce RTX 4090

A Nvidia não desiludiu com as suas novas placas gráficas de última geração, tendo já lançado os modelos GeForce RTX 4090 e RTX 4080. E a aceitação e interesse dos consumidores é notável, nomeadamente através das enormes filas para adquirir o modelo topo de gama e pelo facto de, em grande parte das lojas, este chip gráfico já estar esgotado (e os scalpers têm também aqui alguma culpa!).

Mas de acordo com as últimas informações da indústria, a Nvidia já produziu até agora cerca de 100 mil unidades da GeForce RTX 4090. E este não deixa de ser um valor admirável, dado o curto espaço de tempo desde o lançamento deste flagship e também dada a situação económica vivida no setor tecnológico, entre outros fatores.

Obviamente que estas 100 mil unidades não se traduzem em placas gráficas efetivamente vendidas. Mas, até ao momento, ainda não existem dados sobre essas vendas nem sobre quantos modelos ainda se encontram nas lojas. Mas, possivelmente, estas GPUs da nova geração não devem sofrer problemas de escassez de stock, dada a quantidade de unidades já a circular no mercado, para além do facto de a pandemia da COVID-19 já não ser um motivo que pode condicionar essa realidade.

Em Portugal, as GeForce RTX 4090 da Nvidia estão à venda com valores entre os 2.000 e quase 3.000 euros. E na passada quinta-feira (3 de novembro), a AMD também revelou ao mundo a sua nova gama de gráficas, com os modelos Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT.

