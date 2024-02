Empréstimo ou renda de casa? Retenção do IRS em 40 euros

As deduções à coleta permitem que cada contribuinte possa diminuir o IRS, apresentando despesas. Para 2024, tendo em conta o Orçamento de Estado, há algumas novidades. Se tem empréstimo ou paga renda de casa, poderá fazer retenção do IRS em 40 euros. Mas não é para todos!

IRS: Trabalhadores com remuneração mensal até 2.700 euros brutos.

Desde o dia 1 de janeiro deste ano que há muitas coisas que contam para a declaração de IRS. Em 2024, há algumas despesas que podem ajudar na dedução à coleta - podem ver aqui.

Segundo revela o JN, os trabalhadores que pagam renda ou empréstimo de casa podem este ano ter uma redução adicional de 40 euros no IRS retido todos os meses, mas para beneficiarem desta medida orçamental têm de indicar esta opção à empresa. Esta medida aplica-se aos trabalhadores por conta de outrem com uma remuneração mensal até 2.700 euros brutos.

Como exemplo, o jornal refere que um trabalhador (casado, em que ambos os elementos do casal trabalham) com um ordenado de 1.700 euros brutos por mês desconta de IRS 173,44 euros (ou 152,01 euros se tiver um dependente), podendo o valor da retenção recuar para 133,74 euros (ou 112,01 euros, havendo um dependente a cargo), usando a medida orçamental.

No que diz respeito a timings, os principais prazos do imposto são para a verificação de faturas no e-fatura, consulta dos valores das deduções apurados pela Autoridade Tributária (AT), reclamação dos valores das deduções, consignação do IRS e IVA, e entrega da declaração de rendimentos (Modelo 3) ou do IRS automático - saber mais aqui.