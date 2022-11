Mais uma acha para a fogueira: Twitter está a ser processado por trabalhadores despedidos

Ainda a compra não havia sido oficializada e Elon Musk já era sinónimo de polémica para o Twitter. Agora, e enquanto dono da rede social, o empresário está a vê-la a ser processada pelos trabalhadores que foram despedidos.

Segundo alegam, não foram avisados do despedimento com a devida antecedência.

Conforme adiantou a CNBC News, o Twitter está a ser processado pelos antigos trabalhadores que se viram despedidos após a chegada de Elon Musk à chefia da rede social. Segundo alegam, não foram avisados do despedimento com a devida e esperada antecedência.

A documentação que dá conta do processo contra o Twitter deu entrada no tribunal federal de São Francisco, nos Estados Unidos da América, ontem, dia 3 de novembro.

Apesar de (nas palavras de Elon Musk) o pássaro só ter sido libertado oficialmente na passada sexta-feira, a polémica em torno do empresário já dura há mais tempo. Isto, porque, enquanto ainda era uma incerteza, este foi lançando ideias de possíveis alterações que levaria a cabo, caso investisse na rede social, agitando as águas em torno do Twitter.

Uma das primeiras notícias após a compra por Elon Musk deu conta do despedimento de um grande número de funcionários – a estimativa aponta para 3.700, de acordo com O Jornal Económico. Agora, os lesados estão a processar a rede social por não terem sido avisados com a antecedência devida.

Recorde-se que, nos poucos dias que se passaram desde que Elon Musk se tornou dono do Twitter, já várias iniciativas foram levadas a cabo: preço do Twitter Blue, botão editar nos tweets, entre outras metas quase impossíveis de atingir, que estão a deixar os seus funcionários sob grande pressão.

