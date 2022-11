O projeto de Elon Musk para renovar e revitalizar o Twitter tem estado a ganhar forma desde que este formalizou a sua compra. Algumas das ideias são já conhecidas e estão em prática, mas há outras que ainda vão ser reveladas e dadas a conhecer.

Um rumor parece ter ganho força nas últimas horas e vai ser importante para o Twitter. Depois de aumentar o preço da sua subscrição Blue, Elon Musk quer agora oferecer aos utilizadores um presente. Falamos do botão de editar que deverá ser aberto a todos.

Botão de editar será oferta de Elon Musk

Desde que foi apresentada a possibilidade de editar as publicações que se aponta para que estas estivessem dentro do plano pago do Twitter. Seria mais um dos componentes do Blue e que não tinha data para se tornar acessível a todos os utilizadores.

Esse cenário pode mudar em breve, caso Elon Musk avance com uma das suas ideias. O que vem a ser avançado é que o botão editar do Twitter venha a ser tornado público e acessível para qualquer utilizador, sem limitações e sem a necessidade de qualquer pagamento.

Há mais mudanças a caminho do Twitter

As mudanças que têm acontecido foram até agora no sentido de tornar opções gratuitas em pagas. A verificação da conta é o exemplo mais perfeito desta mudança, enquadrado na maior mudança que se sabe ir acontecer. Falamos do aumento de preço, dos 4,99 dólares para os novos 8 dólares.

Esta mudança não parece estar a ser bem recebidas, mas Elon Musk tem também recebido muitas declarações de apoio. As opiniões parecem divididas e caso se confirme a novidade do botão editar, certamente que vão ficar ainda mais inflamadas.

Futuro incerto em várias frentes na rede social

Se o dia de hoje pode ser complicado para Twitter, em especial porque se prevê de uma onda grande de despedimento, a próxima semana poderá não ser diferente. Será na próxima segunda-feira que a equipa de programadores tem de apresentar o suporte para o aumento do preço do Blue.

A compra de Elon Musk parece estar a causar uma verdadeira revolução no Twitter e a querer que esta rede social se torne mais lucrativa. A forma como esta mudança acontece está longe do esperado e do que se tem visto nos últimos anos, o que causa uma admiração ainda maior.