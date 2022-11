As últimas horas foram agitadas para o WhatsApp e a sua equipa. As novidades não pararam de surgir e revelam que este serviço se está a reinventar. Depois das Comunidades, há outra novidade. Falamos de todos poderem esconder o seu status online.

Esta é uma das opções mais vinham as ser pedidas pelos utilizadores, que assim passam a poder usar. Finalmente agora podemos estar escondidos e incontactáveis para qualquer outro contacto do WhatsApp.

As novidades não param de surgir no WhatsApp. O serviço de mensagens não abranda nas melhorias e funcionalidades que vai apresentando, garantindo assim que os utilizadores têm acesso a um fluxo constante de novas opções.

Assim, surge agora a opção que muitos esperavam e que era pedida há muito tempo. Falamos da possibilidade de esconder o status online, permitindo uma maior privacidade de forma imediata. Esta poderá ser aplicada a todos ou ter alguma filtragem aplicada.

Meet online presence



Rolling out now is a feature we know you'll love



Decide who sees your online status



Now you can chat with certain people without all your contacts knowing you're there



Learn more: https://t.co/J9CrM3BNYO pic.twitter.com/mDNF3Qzdcv