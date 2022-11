As Comunidades era um dos recursos esperados para o WhatsApp, com testes a decorrer há já alguns meses. Hoje, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg começou o dia a dar esta notícia que vem trazer ainda mais utilidade ao serviço de mensagens.

O serviço começa a ser disponibilizado hoje de forma gradual, estando disponível para todos nos próximos meses.

As Comunidades chegam ao WhatsApp

Tem um grupo no WhatsApp para assuntos do condomínio, do grupo de pais da escola do seu filho, do trabalho, da natação... pois bem, o WhatsApp quer que muitos destes grupos entrem nas Comunidades, para que as conversas sejam mais organizadas.

Mark Zuckerberg partilhou um vídeo na sua página de Facebook com o anúncio:

Hoje estamos a lançar Comunidades no WhatsApp. Torna os grupos melhores ao permitir a criação de sub-grupos, cadeias de mensagens, anúncios em diferentes canais e muito mais. Também estamos a lançar votações e videochamadas de 32 pessoas. Tudo com a segurança da encriptação ponta-a-ponta para que se mantenha a privacidade das mensagens

A ideia é que muitos destes grupos passem a integrar as Comunidades. Quando estiver numa comunidade, o utilizador pode alternar facilmente entre os grupos disponíveis para obter as informações necessárias, e os administradores podem enviar atualizações importantes para todos na comunidade.

Segundo a Meta, com as Comunidades, o objetivo é elevar o nível de como as organizações se comunicam com um nível de privacidade e segurança que não se encontra nenhum outro lugar.

WhatsApp tem ainda mais novidades

Além das Comunidades, a empresa está a lançar mais três recursos: a capacidade de criar pesquisas no chat, videochamadas com 32 pessoas e grupos com até 1.024 utilizadores. Assim como reações de emoji, partilha maior de arquivos e exclusão de administrador, esses recursos podem ser usados ​​em qualquer grupo, mas serão particularmente úteis para as Comunidades.