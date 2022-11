Apple Watch não salvou a vida de um homem de 81 anos que caiu desamparado

Há muitas situações em que o Apple Watch é creditado por salvar vidas de utilizadores que viram de facto a sua vida em risco. Contudo, não são todos os casos de "vida ou morte". Na história que contamos agora, um homem de 81 anos, com dificuldades motoras, precisou do seu Apple Watch após ter caído. A deteção de quedas não salvou o homem, mas porque ele apenas precisava de "uma ajudinha"!

O caso é interessante porque mostra mais alguns benefícios destes dispositivos que cada vez fazem mais parte da vida dos humanos. Claro, não só os da Apple.

Apple Watch não salvou a vida de Nick

Bom, segundo contou Dennis "Nick" Nikolai a um canal de TV local, Kare 11, no sábado, dia 22 de outubro, decidiu aproveitar o bom tempo e mudar o óleo do seu soprador de neve, uma tarefa tipicamente feita por um dos seus familiares. Contudo, o homem de 81 anos, sentado num pequeno banco, desequilibrou-se caiu para trás e bateu com a cabeça no para-choques do seu carro.

"Isto foi um erro. Eu recuei muito e... Bum. Lá fui. Bati com a cabeça e com o ombro no para-choques, e não sei o que aconteceu depois ali.

Recordou o americano ao canal de TV.

Naquele momento, Nikolai não se conseguia levantar e o seu telefone não estava por perto. Foi então que o seu Apple Watch atuou.

Dizia: "Detetámos uma queda. Precisas de ajuda?" sim, respondi.

Contou Nikolai.

O homem diz que tenta acompanhar os tempos. Apesar de ter um corpo de 81 anos, a sua cabeça tem 25 anos. De bengala para o amparar, o homem tinha comprado o Apple Watch Series 8 três semanas antes do acidente.

Ligação SOS ajudou Nick a pedir ajuda... mas não uma ambulância

Após a queda e um minuto depois de estar imóvel, o relógio iniciou o processo de pedido de ajuda. O smartwatch de Nikolai ligou ao serviço de emergência 911 (112 em Portugal) do condado de Carver.

Ouvi imediatamente que um relógio Apple Watch tinha sido ativado - o modo automático de quedas - e depois começou a dar-me informações de latitude e longitude", disse Linda Mullenbach, uma despachante do 911 para o gabinete do Xerife do Condado de Carver.

Mullenbach estava então ligada ao Nikolai.

Eu não quero uma ambulância. Envie a polícia para aqui, para tirar o meu grande rabo do chão.

Disse Nikolai, a rir da situação.

O agente da polícia de Chaska Hunter Panning estava por perto e, em cerca de um minuto, chegou e ajudou o Nikolai a levantar-se. Nikolai disse agradecido pelo agente que o ajudou e pela tecnologia que tem no seu pulso. A compra do Apple Watch tinha inicialmente a ver com a monitorização do seu ritmo cardíaco.

Sem o relógio e sem telefone por perto, Nikolai disse que teria fica do chão, pois não se conseguia levantar e, possivelmente, teria tirado uma soneca!