Icecream Screen Recorder – a captura de ecrã mais fácil que nunca

A necessidade é constante. Seja para esclarecer uma dúvida, arquivar determinado conteúdo, mostrar um comportamento inesperado ou explicar um procedimento, uma boa ferramenta de captura de ecrã não pode faltar.

A aplicação Icecream Screen Recorder foi renovada e agora é ainda mais fácil e prático capturar o ecrã, seja em imagem ou vídeo.

Embora o Windows tenha uma ferramenta de captura de ecrã, as limitações permanecem, e há diversas situações do dia-a-dia que exigem uma ferramenta mais completa e simples de utilizar.

A aplicação Icecream Screen Recorder é assim uma solução abrangente, com possibilidade de adicionar diversos tipos de notas, fazer partilha instantânea, agendar gravação de ecrã, e muito mais.

O que posso fazer com o Icecream Screen Recorder?

O Icecream Screen Recorder permite capturar a imagem mostrada no ecrã do computador, tanto em vídeo como em imagem, para que depois a utilize como preferir. Além disso, tem a opção de juntar o som e webcam ao vídeo, o que se torna muito prático quando quer produzir um guia em vídeo ou gravar uma apresentação.

Pode fazer capturas em vários ecrãs, podendo até optar por uma área dinâmica que acompanha o ponteiro do rato.

Captura de imagem inteligente

Na opção de captura de imagem, ou screenshot, tem 4 opções disponíveis: ecrã inteiro (separado por ecrã, se tiver mais que um), área personalizada, última área ou área de deteção automática. Esta última, reconhece automaticamente as janelas abertas e assim ajusta automaticamente a área de captura.

Após escolher uma das opções, no passo seguinte tem ainda a oportunidade de reajustar a área selecionada. Além disso, pode guardar em imagem, copiar para a área de transferência ou criar um URL, uma opção bastante prática nos dias de hoje. Assim, com toda a facilidade e sem ocupar espaço no email ou na sua drive na cloud, tem acesso a um link para partilhar essa imagem.

Pode ainda desenhar e tomar notas sobre o recorte, sem necessidade de utilizar outros programas. O modo de edição acontece sobre o mesmo local onde fez a captura, com todas as ferramentas disponíveis sem ter de mudar para uma janela diferente.

Captura de vídeo e som

Na captura de vídeo as opções de seleção de área são em tudo semelhantes à captura de imagem. No entanto, há uma opção adicional para captura em torno do ponteiro do rato, com uma área predefinida.

No final do vídeo capturado e listado no histórico, poderá editá-lo (recortar o início ou o fim), convertê-lo para GIF ou guardá-lo na cloud do Icecream Screen Recorder, onde tem 1 GB disponível para a versão gratuita.

Tem ainda uma opção extra, para criar tarefas de gravação de ecrã com área e início e fim predefinidos. Dessa forma, pode agendar facilmente a captura de uma área de ecrã.

Também pode capturar vídeo enquanto joga

A captura de vídeo enquanto joga também é uma atividade cada vez mais popular. O Icecream Screen Recorder é capaz de o fazer com toda a facilidade, sendo apenas necessário premir a tecla F6 para a captura iniciar ou parar.

E como se trata de um jogo, naturalmente que poderá ser captado a 60 fps se assim entender, para que possa ser visto em todo o seu esplendor.

Nas definições, pode ainda definir atalhos de teclado para a maioria das funcionalidades disponíveis. Com a prática, é algo que otimiza ainda mais a utilização desta ferramenta.

As vantagens da versão PRO

A versão PRO, que está disponível com licença anual ou vitalícia, permite anular algumas limitações como o tempo de gravação infinito (em vez dos 5 minutos), remover marca de água e adicionar uma personalizada, ter acesso a 10GB de armazenamento na cloud, programar tarefas, entre outros.

Em resumo, o Icecream Screen Recorder é um software muito competente, completo na versão gratuita e fácil de utilizar, colmatando assim a simplicidade exagerada da ferramenta de recorte do Windows.

Icecream Screen Recorder