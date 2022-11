Depois de ter apresentado o seu novo plano Básico com anúncios, o Netflix está agora a colocá-lo no mercado para o testar. Ao chegar a um lote novo de países, veio uma notícia que não se esperava. Todos os que tentaram usar este plano numa Apple TV não o conseguiram fazer.

Esperava-se que este suporte fosse total, mas aparente há algumas limitações, pelo menos por agora. Em breve uma solução chegará e trará este plano do Netflix todos os dispositivos já suportados.

Plano Básico com núncios não funciona

Depois de ter sido lançado no passado dia 1 de novembro no Canadá e no México, foi ontem alargado a mais um lote de países. Falamos do EUA, Reino Unido, Austrália, Japão, Brasil, França, Alemanha, Itália e Coreia do Sul, onde pode agora ser usado.

Ao testar esta novidade, muitos utilizadores queixam-se agora que estão a ter uma limitação que não era esperada. Usar este plano na Apple TV não é possível e apresenta a mensagem que o plano Básico com anúncios não é compatível. Indica que deve ser atualizada a app, algo que não é possível, por não existirem novas versões.

A Apple TV ainda não é suportada

A recomendação apresentada passa por atualizar o plano do Netflix para um dos 3 que existiam antes. Naturalmente que esta mudança não é pretendida, dado que os utilizadores acabaram de subscrever o plano Básico com anúncios.

A solução parece estar agora pendente de uma atualização que irá ser criada para a app da Netflix para a Apple TV. Esta mensagem está presente na página de suporte do serviço de streaming, sem que seja apresentada uma data para essa nova versão.

Netflix vai resolver a situação em breve

O plano Básico com anúncios do Netflix permite assistir a filmes e séries por um preço inferior. Com este plano, pode assistir à Netflix com qualidade de vídeo HD (até 720p) num telefone, tablet, computador ou TV compatível. Ao contrário dos outros planos, serão exibidos anúncios antes ou durante a maioria dos filmes e séries. Alguns filmes e séries não estarão disponíveis devido a restrições de licenciamento, e os downloads não estão incluídos.

Esperava-se que este plano estivesse já plenamente acessível em todas as plataformas onde está a ser disponibilizado aos utilizadores. Será certamente uma das propostas mais interessantes para muitos e assim deverá estar já massificado. Caso vá optar por este plano, e usa uma Apple TV, tenha isto em atenção e a informações do Netflix.