Chegaram as placas gráficas AMD Radeon RX 7000 para fazer frente às RTX 40 da Nvidia

Tal como já se esperava, a AMD anunciou oficialmente nesta quinta-feira a sua nova linha de placas gráficas Radeon RX 7000. Estas mais recentes GPUs vêm equipadas com tudo o que há de melhor na tecnologia gráfica da empresa de Lisa Su, para oferecer ao utilizador a melhor experiência a partir do melhor produto.

Os modelos anunciados foram as poderosas Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT. Sem qualquer surpresa, estas novas placas gráficas vão competir diretamente com os modelos topo de gama da mais racente linha da Nvidia, nomeadamente a GeForce RTX 4090.

Novas gráficas AMD Radeon RX 7000

Finalmente a AMD anunciou as suas GPUs da nova geração. A empresa de Lisa Su apresentou formalmente as suas novas placas gráficas Radeon RX 7900 XTX de 24 GB e a Radeon RX 7900 XT de 20 GB. Estes monstruosos modelos chegam para fazer frente às também recentes GPUs GeForce RTX 40 da Nvidia.

Como já se esperava, as gráficas são baseadas na nova arquitetura AMD RDNA 3, com um design chiplet e produzidas no processo de fabrico de 5 nm e de 6 nm. Mas estes chips acabam por não ser tão grandes como os da rival das GeForce e ocupam 2,5 slots.

Esta nova geração de gráficas da AMD foi criada de forma a que a sua arquitetura, e a forma como é usada, aumente significativamente o desempenho destes chips. Além disso, estas são as primeiras GPUs para jogos com design chiplet. E com os novos avanços na indústria, a fabricante conseguiu incluir mais 165% transístores por mm2 para incrementar o desempenho.

Veja o vídeo da apresentação.

A arquitetura RDNA 3 da AMD supera e consegue um desempenho extra de 50% por watt consumido. Quanto à Inteligência Artificial, o AI Accelerator consegue agora melhorias de desempenho de até 2,7 vezes acima da geração anterior.

Especificações

Os detalhes que mais interessam aos utilizadores são, sem dúvida, as especificações destes novos chips gráficos. Vamos então conhecê-los um pouco melhor.

AMD Radeon RX 7900 XT

Este modelo conta com o chip Navi 3 XT e com 10.752 processadores Stream a uma frequência de 2,00 GHz. Traz 80 MB de Infinity Cache, uma memória GDDR6 a 20 Gbps, uma interface de memória de 320 bits e uma largura de banda de 800 GB/s. Quanto ao consumo energético, neste modelo é de 300W.

AMD Radeon RX 7900 XTX

Já esta GPU usa um chip Navi 31 XTX com 12.288 processadores Stream a uma frequência de 2,30 GHz. Conta com 96 MB de Infinity Cache e 24 GB de memória e uma interface de 384 bits com largura de banda de até 960 GB/s. O seu consumo é de 355W, o qual gera 61 TFLOPs de potência.

Em termos de potência, tal significa uma melhoria de desempenho de até 70% em comparação com a Radeon RX 6950 XT em jogos 4K, que era até agora a gráfica topo de gama da AMD no segmento dos jogos. Já na tecnologia Ray Tracing, essa melhoria ronda os 60%.

Ambos os modelos têm interface DisplayPort 2.1 para possibilitar o uso de monitores 4K até 480 Hz ou 8K até 165 Hz. E estas são as primeiras gráficas do mercado a oferecer esta interface. Há também boas notícias para os streamers, pois a AMD vai permitir a codificação e decodificação de vídeo de hardware no formato AV1 no OBS Studio.

No anúncio, a AMD indicou que o modelo Radeon RX 7900 XT vai chegar por um preço inicial de 899 dólares enquanto que a Radeon RX 7900 XTX custará 999 dólares. Ambos os modelos vão ser lançados no dia 13 de dezembro.