Starlink: novo mapa mostra os satélites da SpaceX em tempo real

A Starlink tem sido uma empresa importante no avanço das comunicações móveis. A caminho dos bolsos mais pobres, a empresa quer ter um serviço que possa cobrir o planeta, com os seus satélites a rasgar a baixa órbita terrestre. Esse movimento dos pequenos satélites pode ser seguido ao vivo num novo mapa agora disponibilizado.

Veja um mapa em tempo real dos Starlinks em órbita da Terra

Num esforço para melhorar o alcance educativo da sua constelação Starlink, a SpaceX tem um mapa global interativo dos seus satélites de Internet Starlink, que oferece uma cobertura em tempo real de todos os satélites em órbita à volta da Terra.

Este mapa interativo surge no momento em que a SpaceX continua a lançar satélites Starlink em órbita numa base quase semanal, com o objetivo de fornecer aos clientes de todo o mundo Internet de alta velocidade, visando especificamente as regiões rurais do globo.

Em 2022, a Starlink atingiu oficialmente os sete continentes depois de o serviço Starlink ter ficado disponível na Antártida. Além disso, a SpaceX anunciou em 2022 uma parceria com a T-Mobile para que a Starlink também fornecesse cobertura móvel.

Neste mapa interativo, os utilizadores podem optar por ver a cobertura dos satélites em direto ou rebobinar e avançar rapidamente as respetivas velocidades orbitais.

Ao deslocar o rato, cada satélite é realçado e, ao clicar nele, são apresentadas informações individuais sobre o satélite e a sua trajetória orbital, permitindo ao utilizador ver se um determinado satélite irá passar sobre a sua localização. Além disso, os utilizadores podem rodar a Terra e fazer zoom em qualquer ponto do planeta.

Em suma, este mapa interativo dá aos utilizadores um controlo quase total sobre a identificação dos satélites Starlink que orbitam atualmente a Terra.

E se um dia existirem, ao redor da Terra, 42 mil destes satélites?

Para complementar o mapa interativo, os utilizadores podem encontrar dados sobre o número de satélites lançados e atualmente em órbita, notando que algumas centenas dos vários milhares de satélites foram desorbitados para arderem na reentrada.

Até ao momento, foram lançados 5.977 satélites, estando atualmente em funcionamento 5.601 e tendo os restantes 376 sido desorbitados por diversas razões, incluindo o facto de não terem atingido a sua órbita alvo ou conterem falhas de conceção, como anunciou recentemente Elon Musk, que planeia desorbitar 100 satélites Starlink, degradando lentamente as suas órbitas ao longo dos próximos cinco anos.

Percorrer o menu da esquerda fornece aos utilizadores informações relativas aos gigabytes e terabytes em execução enviados para a Terra, juntamente com o lançamento mais recente e o próximo lançamento Starlink pela SpaceX. Além disso, este menu fornece o tempo médio entre lançamentos Starlink, juntamente com o número de satélites em órbita pela concorrência da SpaceX e quantos empregos Starlinks estão atualmente disponíveis na SpaceX.

Como referido, o objetivo da Starlink é fornecer Internet de alta velocidade ao nível mundial, com o mapa interativo a referir que "a constelação Starlink pode servir até 188.180 MB/s à Terra". Apesar dos mais de 5.500 satélites Starlink atualmente em órbita, a SpaceX espera lançar até 12.000 satélites durante esta fase e possivelmente 42.000, um dia.