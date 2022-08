SpaceX e T-Mobile juntas para levar rede móvel para todos e “eliminar as zonas mortas”

Elon Musk tem um plano bem definido no que respeita à criação de uma rede de satélites capaz de levar internet para todos, principalmente às zonas mais remotas espalhadas pelo mundo. Agora, a SpaceX de Elon Musk e a T-Mobile estão a juntar-se para oferecer serviços de rede móvel à população mundial via satélites Starlink.

As comunicações no mundo vão mesmo mudar?

As empresas SpaceX e T-Mobile anunciaram ontem um trabalho importante que promete mudar as comunicações em todo o mundo, através da rede de satélites Starlink. O serviço será particularmente útil em áreas sem cobertura de rede móvel, principalmente em situações de emergência.

A SpaceX e a T-Mobile disseram através de um comunicado de imprensa que o novo plano tem como objetivo “fornecer cobertura quase completa na maioria dos lugares nos EUA – mesmo em muitos dos locais mais remotos anteriormente inacessíveis por sinais de rede móvel tradicionais”.

O serviço deverá ser lançado no próximo ano com a T-Mobile a usar o seu espectro de banda média para criar uma nova rede, segundo o CEO da T-Mobile, Mike Sievert, no mesmo evento. O sistema funcionará com a maioria dos telefones e o serviço de texto será o primeiro a ser lançado.

Musk também partilhou esta informação no Twitter, referindo que o novo serviço visa “eliminar zonas mortas em todo o mundo”. Os carros da Tesla também se poderão ligar a novos satélites Starlink.

De recordar que o serviço Starlink da SpaceX foi inicialmente criado para fornecer internet de alta velocidade a pessoas que vivem em áreas rurais com cobertura fraca ou inexistente. Atualmente conta com mais de 400.000 utilizadores em todo o mundo e mais de 2.800 satélites em órbita baixa da Terra. Ontem mesmo foi anunciada uma baixa de preços significativa, tornado o serviço ainda mais acessível.