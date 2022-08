TAP foi alvo de ciberataque! O caso está a ser investigado

Depois de uma enorme onda de ciberataques a grandes grupos portugueses, as notícias sobre ataques digitais diminuíram. No entanto, além das notícias sobre as greves nos aeroportos, há também a informação que a TAP foi alvo de ataque informático esta noite.

Neste momento, ainda não se sabe se houve algum tipo de acesso aos dados dos clientes da TAP.

Plano de contingência da TAP está ativo

Segundo revela o JN, a TAP foi alvo de um ciberataque na noite de quinta-feira, mas a segurança dos voos está garantida e não foi possível concluir que houve acesso indevido aos dados dos clientes. Segundo uma nota da empresa, as equipas da TAP avançaram com uma investigação a este ataque e "não há qualquer risco" para a segurança dos voos.

“Ao longo da noite e madrugada as equipas da TAP têm levada a cabo uma investigação a este evento. O plano de contingência da TAP continua ativo e a companhia está a trabalhar em articulação com as autoridades com competências nesta matéria”, informa ainda a companhia.

