Starlink: A internet por satélite da SpaceX ficou mais barata em Portugal

A SpaceX de Elon Musk oferece já há algum tempo Internet por satélite para o nosso país. O serviço Starlink é caro e, logo que cá chegou, tivemos a oportunidade de testar as suas potencialidades.

Agora, a empresa acaba de anunciar uma descida de preço que tornam o serviço de Internet muito mais interessante.

Foi no início de 2021 que a SpaceX abriu para Portugal a possibilidade de acesso ao serviço Starlink que garante uma ligação de Internet via satélite, com cobertura de rede de qualidade mesmo em zonas mais remotas.

Este serviço foi lançado com o preço de 99 € por mês, mais o kit de hardware por 499 €. Começou a chegar aos clientes no início de outubro.

Starlink Residencial está mais barato

Agora a empresa anunciou uma redução da mensalidade e do próprio kit de hardware substancial. Os novos clientes poderão ter acesso ao serviço por 65 € por mês e o custo único de hardware passa para os 350 €. Além disso, por 15 €, os clientes podem mover a sua Starlink para novos locais do seu continente. Poderá ver aqui as áreas de cobertura.

Na verdade, esta redução de preço é global, atingindo todos os países onde o Starlink residencial está disponível. Não há, no entanto, indicação se esta redução de preço é seguida por ajustes em termos de velocidade ou consumo de dados.

Recorde-se que a Starlink tem também já disponíveis planos para empresas, caravanas e um serviço para quem anda no mar, o Marítima.

O serviço caravanas está disponível por 80 € e o hardware tem um custo único também de 350€. Já os outros dois, ainda não estão acessíveis aos consumidores portugueses.