MCiber: já registou a sua entidade para cumprir o Regime Jurídico da Cibersegurança?

Depois da publicação do novo Regulamento n.º 756/2026, passaram agora a estar disponíveis mais funcionalidades da plataforma MCiber. Esta plataforma permite que as entidades essenciais, importantes e públicas relevantes cumpram com o seu dever, no que diz respeito à nova lei da cibersegurança.

A plataforma, disponibilizada pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), como Autoridade Nacional de Cibersegurança, assegura a gestão do ecossistema de cibersegurança nacional no que diz respeito ao cumprimento de obrigações e notificação de incidentes.

O Regulamento do Regime Jurídico da Cibersegurança aprovado pelo CNCS, como disposto no n.º 7 do artigo 8.º Decreto-lei n.º 125/2025 define as regras de funcionamento desta plataforma eletrónica.

A plataforma MyCiber é o instrumento que as entidades essenciais, importantes e públicas relevantes devem utilizar para garantir o cumprimento de obrigações e para a comunicação com as autoridades de cibersegurança competentes.

Neste sentido, as entidades reguladas e supervisionadas pelo CNCS, pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), pelo Gabinete Nacional de Segurança (GNS), e pelas autoridades nacionais especiais de cibersegurança têm o dever de se registar nesta plataforma.

MCiber: Obrigações das entidades abrangidas

Após a sua qualificação, as mesmas devem comunicar, através da plataforma, o seguinte:

1- Informação quanto à nomeação do Responsável de Cibersegurança;

2- Informação quanto à nomeação do Ponto de Contacto Permanente;

3- Envio do Relatório Anual;

4- Envio da Lista de Ativos publicamente acessíveis;

5- Notificação de Incidentes.