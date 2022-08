Samsung alemã sugere que utilizador parta o seu SSD com um martelo para proteger dados

No meio de tantas notícias tecnológicas, naturalmente muitas delas acabam por ser situações insólitas que acontecem, sendo que algumas nos deixam mesmo perplexos.

Neste sentido, há agora informações de que a Samsung alemã sugeriu que um utilizador perfurasse ou partisse o seu valioso disco SSD com um martelo no âmbito de um processo de devolução do produto.

Partir um disco SSD para proteção dos dados?

Segundo as informações recentes, a Samsung da Alemanha levou a proteção de dados a um nível muito mais à frente do que se poderia imaginar. Isto porque durante o contacto de um dos seus clientes, no âmbito de um processo de RMA (Return Merchandise Authorization ou Autorização de Devolução de Mercadoria), a empresa sugeriu que o utilizador destruísse, perfurasse ou partisse o seu valioso disco SSD Samsung 980 Pro, que é um dos melhores atualmente no mercado e cujo preço pode chegar quase aos 400 euros, como uma forma de proteção dos dados.

Esta situação aconteceu a um utilizador do fórum Igor's Lab, o qual possuía um SSD Samsung 980 Pro de 2TB já praticamente acabado e com vários erros. Como tal, o cliente contactou a equipa de suporte da Samsung de forma a conseguir uma substituição o mais rápido possível do equipamento. Para isso, ele mostrou à marca os dados de erros obtidos através da ferramenta Samsung Magician.

No entanto, o SSD defeituoso tinha vários ficheiros armazenados com dados sensíveis. E, qual não é o espanto do cliente quando a Samsung alemã fez uma excepção e deu ao utilizador todo o direito para destruir o chip antes de a enviar para a marca de forma a concluir o processo de RMA. Para além disso, é referido que a informação oficial da empresa chegou mesmo a detalhar a maneira de destruir o chip, sugerindo perfurar ou martelar a unidada até esta ficar em pedaços.

Numa situação normal, o cliente deve enviar à marca o equipamento tal como este se encontra. Mas, parece que desta vez a Samsung teve outra ideia. Contudo, caso uma situação idêntica lhe aconteça, talvez o melhor seja mesmo fazer uma limpeza de dados profunda ao seu SSD.