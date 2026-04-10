Hacker diz ter acedido a supercomputador na China

Um hacker afirma ter conseguido acesso a sistemas do National Supercomputing Center in Tianjin, uma das principais infraestruturas de computação de alto desempenho do país.

Hacker terá roubado 10 petabytes de informação

Em causa estará um alegado roubo de dados que pode ultrapassar os 10 petabytes, um volume absolutamente colossal. Segundo a informação que está a circular, os dados incluem:

documentação sensível ligada à defesa

investigação científica e aeroespacial

possíveis esquemas tecnológicos avançados

Para se ter uma ideia da dimensão, estamos a falar de milhões de gigabytes de informação, o equivalente a enormes bases de dados acumuladas durante anos.

De acordo com análises preliminares, o acesso poderá ter sido conseguido através de credenciais comprometidas, possivelmente via VPN. Depois disso, o atacante terá permanecido dentro da infraestrutura durante algum tempo, recolhendo dados de forma gradual para evitar deteção.

O alegado atacante afirma ter colocado parte da informação online e estará a tentar vender o restante, recorrendo a criptomoedas. Os valores pedidos rondam centenas de milhares de dólares, o que pode indicar a sensibilidade do conteúdo.

Até ao momento, as autoridades chinesas não confirmaram todos os detalhes do incidente.