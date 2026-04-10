WhatsApp criticado por Musk e Durov: “a maior fraude ao consumidor da história”
Uma ação judicial nos Estados Unidos da América (EUA) acusa o WhatsApp de aceder a mensagens privadas dos utilizadores, apesar das suas promessas de encriptação. As alegações ganharam novo fôlego com as críticas públicas de Elon Musk e Pavel Durov, que questionam a fiabilidade da plataforma. A Meta continua a rejeitar todas as acusações.
Em janeiro de 2026, foi interposta uma ação judicial coletiva num tribunal federal da Califórnia contra a Meta Platforms Inc., o WhatsApp LLC e a consultora Accenture.
Os autores Brian Y. Shirazi e Nida Samson alegaram que as empresas intercetaram e acederam indevidamente a mensagens privadas, apesar de comercializarem a plataforma como tendo "encriptação ponta a ponta".
Segundo os autores, informadores terão comunicado a investigadores federais que funcionários da Meta e prestadores de serviços externos tinham amplo acesso ao conteúdo de mensagens que deveriam estar encriptadas e ser inacessíveis.
Os autores reclamam uma indemnização significativa, incluindo danos estatutários, compensatórios e punitivos, e solicitam uma medida cautelar para acabar com as alegadas violações de privacidade.
A Meta rejeitou as acusações, classificando-as como "categoricamente falsas e absurdas", e afirmando que o WhatsApp utiliza encriptação ponta a ponta há uma década, tornando as mensagens inacessíveis a qualquer pessoa que não seja o remetente e o destinatário.
"Não se pode confiar no WhatsApp", segundo Elon Musk
Em reação à ação judicial, Elon Musk publicou no X que "não se pode confiar no WhatsApp".
Can’t trust WhatsApp https://t.co/Ts55gVXqkD
— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2026
Já em maio de 2024, Musk tinha afirmado que o WhatsApp "exporta os dados dos utilizadores todas as noites", acusando a plataforma de tratar os utilizadores como produto e não como clientes.
Apesar de Will Cathcart, responsável pelo WhatsApp, ter respondido às declarações de Musk, afirmando que as alegações "não são corretas", o investigador de segurança Tommy Mysk deu razão ao diretor-executivo do X.
Afinal, embora as mensagens estejam encriptadas, outros dados dos utilizadores não estão, nomeadamente metadados como a localização, os contactos com quem comunicam e os padrões de utilização, que são utilizados para publicidade direcionada nos serviços da Meta.
Em julho de 2024, Musk foi ainda mais longe, classificando o WhatsApp como "spyware", em resposta a um utilizador do X que questionava por que razão via anúncios relacionados com conversas privadas na aplicação.
Fundador do Telegram também criticou o WhatsApp
Entretanto, o fundador do Telegram, Pavel Durov, foi igualmente contundente nas suas críticas.
Nas suas declarações mais recentes, Durov afirmou que a "encriptação" do WhatsApp pode ser a maior fraude ao consumidor da história, alegando que a plataforma lê as mensagens dos utilizadores e as partilha com terceiros, apesar das suas promessas de privacidade.
Segundo ele, "o Telegram nunca fez isso - e nunca fará".
Segundo Durov, apesar das alegações de encriptação ponta a ponta, o WhatsApp teria a capacidade de aceder às mensagens dos utilizadores e de partilhar dados com entidades externas.
As declarações surgem num contexto em que especialistas de segurança chamam a atenção para o facto de as preocupações com a privacidade não se limitarem ao conteúdo das mensagens, mas abrangendo também os metadados, por exemplo.
O WhatsApp tem reiterado que o serviço utiliza encriptação ponta a ponta por predefinição, tornando o conteúdo das mensagens inacessível a terceiros, incluindo à própria empresa. Por isso, a Meta anunciou que irá requerer sanções contra o escritório de advogados que interpôs a ação judicial.
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Whatsapp e Telegram têm o mesmo modelo: um único provedor possui os servidores, lógica e metadados. A centralização é um defeito. Basta pressão política ou regulatória e baixam as calças.
Isto de andar a mentir os utilizadores a dizer que tinham encriptação ponto a ponto deveria sair bem caro a Meta, e o dinheiro da multa deveria ser distribuído por todos os utilizadores.
Cada vez tenho mais confiança no Telegram, nem mesmo indo preso ele colocou um backdoor como lhe foi pedido para terem acesso as mensagens encriptadas ponto a ponto.
andavam a critirar a china enquanto que todos fazem o mesmo