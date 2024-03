Fortinet partilha dicas para manter os dados seguros

Todos os utilizadores detêm dados de valor que não podem arriscar perder, sejam informações do negócio, trabalhos de investigação académica ou fotografias de família. A Fortinet partilha algumas dicas para manter os dados seguros.

Neste artigo, a Fortinet explica no que consiste o Dia Mundial do Backup e partilha dicas para manter os dados seguros e prontamente disponíveis.

O que é o Dia Mundial do Backup segundo a Fortinet

O backup consiste numa cópia dos dados de um dispositivo digital, armazenada num local alternativo para garantir a sua segurança. Existem diferentes tipos de backup: o completo, que replica todos os dados considerados importantes; o incremental, que apenas copia os ficheiros alterados desde a última cópia de segurança; e o diferencial, que inclui os ficheiros modificados desde a última cópia completa.

O utilizador pode enfrentar a perda de dados em várias circunstâncias, como roubo ou avaria do dispositivo, falha de hardware, obsolescência dos formatos de ficheiros, eliminação acidental ou até mesmo devido a um ciberataque devastador. A gravidade dessa perda pode variar, desde um mero inconveniente até um período de inatividade indesejado, com repercussões negativas.

Importância dos Backups

Segundo o website do Dia Mundial do Backup, 21% dos utilizadores nunca fizeram uma cópia de segurança dos seus dados. Com 113 telemóveis perdidos/roubados a cada minuto e 30% dos computadores já infetados com malware, isso traduz-se numa quantidade significativa de dados perdidos. Esta informação engloba documentos e ficheiros vitais, emails, informações pessoais e muito mais.

Caso algo ocorra com o dispositivo onde os dados estão armazenados, seja por acidente ou ciberataque, correm o risco de perder tudo.

Backups e Ransomware

O mais recente Global Threat Landscape Report da FortiGuard Labs identificou picos substanciais no crescimento de variantes de ransomware nos últimos anos, em grande parte impulsionados pela adoção do Ransomware-as-a-Service (RaaS). Pela tendência que a FortiGuard Labs tem observado nos últimos dois anos, o ransomware e outros ataques estão a tornar-se cada vez mais direcionados graças à crescente sofisticação dos invasores e ao objetivo de aumentar o retorno sobre o investimento (ROI) por ataque. A investigação também constatou que o volume de deteções de ransomware continua a ser volátil, fechando o primeiro semestre de 2023, 13 vezes mais elevado do que o final de 2022.

Os ciber criminosos estão constantemente à procura de formas de roubar dados valiosos para seu próprio benefício. Com isso em mente, é crucial que tanto os utilizadores, como as organizações, adotem medidas para fazer backups dos seus dados, garantindo que estes nunca sejam perdidos, mesmo em caso de ataque de ransomware.

Como assinalar o Dia Mundial do Backup

Uma das formas mais simples para evitar a perda de dados é fazer regularmente cópias de segurança dos mesmos, armazenando-os num local alternativo e testando essas cópias para garantir que são válidas. Existem várias formas de o fazer. Os utilizadores podem ligar o seu telemóvel ou computador a um dispositivo removível como uma pen USB ou um disco rígido externo, ou podem optar por fazer backups dos dados para a cloud.

Muitos destes serviços permitem fazer backups automáticos à medida que são feitas alterações nos ficheiros, o que significa que a versão mais recente é sempre mantida em segurança. Embora possa parecer simples e de pouca importância, tomar estas medidas pode fazer toda a diferença entre perder todos os dados - incluindo informações críticas - ou sair ileso.