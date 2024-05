Inteligência Artificial? Humanos treinam computadores há 60 anos

A Inteligência Artificial é o tema e a tecnologia do momento, mas não é apenas mais uma tecnologia. Prevê-se que a Inteligência Artificial mude todo o paradigma digital e isso já está a acontecer. Mas a Inteligência Artificial não uma tecnologia recente, pois os humanos já "treinam" computadores há mais de 60 anos.

De acordo com Arlindo Oliveira, professor Catedrático Distinto do IST, presidente do Instituto de Sistemas e Computadores (INESC), “O tema da IA é fascinante e já fascina a comunidade científica há muito tempo. Há mais de 60 anos que há a ideia de programar os computadores para serem inteligentes. Mas, de facto, temos tido desenvolvimentos recentes que fazem a diferença”.

As declarações foram feitas recentemente no evento que comemora o 33º Congresso da APDC (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações) onde Arlindo Oliveira referiu também que “Toda a IA moderna resulta da ideia de que é possível treinar os computadores com dados, a partir da experiência. Foi esta ideia que esteve na base dos avanços dos últimos anos. Passámos a programar os computadores de forma muito informal, tal como fazemos com as pessoas”.

Inteligência Artificial será o "sistema operativo da internet"

No que diz respeito a todo o potencial da Inteligência Artificial, o professor Catedrático refere que a "IA é tão revolucionária que se vai tornar no sistema operativo da internet, revolucionando profundamente a forma como acedemos a sistemas de informação e como acedemos a toda a informação que está na internet. E estamos apenas no princípio da revolução. Os novos modelos vão permitir que se façam coisas que até agora eram impensáveis. Isto é profundamente diferenciador”.

Ninguém sabe ainda qual vai ser a tecnologia revolucionária dos próximos 20 anos, mas o que sabemos é que a IA não é uma tecnologia do futuro, mas do presente e com enormes impactos a todos os níveis”, acrescenta.

Arlindo Oliveira considera também que há muitos outros desafios. Mas há desafios, como o da qualificação das pessoas. A integração dos dados e dos sistemas de informação é um desafio provavelmente maior do que colocar depois IA em cima desta informação. É paradoxal. Temos grandes desafios para o país, operacionais, educacionais e de produtividade. Só por si a tecnologia não o vai fazer, é uma questão organizacional e um desafio para todos nós”.

Arlindo Oliveira destacou ainda a chegada do GPT-4o, que permite uma interação ainda maior entre o humano e a tecnologia.