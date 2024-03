Há anos que a blockchain promete revolucionar as finanças. E deu agora um grande passo

A visão do mundo financeiro sobre a blockchain é agora diferente. Vários bancos e grandes instituições financeiras estão a começar a testar esta tecnologia e já estão a considerar abertamente a sua utilização em grande escala.

Algo está a mudar no setor da blockchain

Desde a aprovação dos ETFs Bitcoin pela americana SEC (Securities and Exchange Commission) o debate é diferente. A blockchain já está a ser falada nos círculos financeiros como uma tecnologia com muitas possibilidades.

Os defensores das criptomoedas têm vindo a defender há anos que a blockchain vai revolucionar as transações, mas agora também está a ganhar o apoio dos maiores intervenientes.

O Goldman Sachs é um dos maiores grupos de investimento do mundo. Conforme descrito pela Bloomberg, o Goldman Sachs foi um dos grupos que esta semana liderou um dos mais importantes testes de implementação de blockchain na esfera financeira e bancária.

Esta semana foi concluído com êxito o primeiro teste da rede Canton. Este é o projeto-piloto mais ambicioso até à data para testar a viabilidade de uma rede baseada em blockchain com grandes aplicações, escalabilidade, APIs e contratos inteligentes. Resumidamente, uma rede que possui todas as características da tecnologia blockchain.

Agora, até empresas fora do ramo querem adotar a tecnologia

A rede Canton conta com 45 grandes instituições incluindo Goldman Sachs, Visa e Microsoft. No teste, foram realizadas 350 transações, utilizando 22 aplicações descentralizadas e 33 nós. Entre elas, foram simuladas funcionalidades como o registo de fundos, dinheiro, obrigações, vendas e outras ações financeiras.

De acordo com a Digital Asset, o teste demonstrou o potencial para "reduzir custos, riscos e ineficiências, ao mesmo tempo que cumpre os requisitos regulamentares para a emissão, transferência e liquidação de ativos simbólicos tradicionais".

As grandes instituições financeiras já estão a trabalhar para implementar a blockchain. Se até agora estes testes eram realizados principalmente por empresas especializadas no setor das criptomoedas, agora são também as empresas financeiras tradicionais que estão a colaborar para ver como pode ser implementada.

