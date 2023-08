Reduzir fatura da Eletricidade? Se calhar é hora de reduzir a potência…

A fatura da energia nem sempre é simpática para muitas famílias portuguesas. No entanto, é possível sempre poupar uns trocos, mudando algumas características ou, às vezes, até de operador. Sabe qual a sua potência contratada de eletricidade?

Eletricidade: O que é a potência contratada?

A potência da eletricidade contratada é a potência máxima disponível, sendo escolhida pelo consumidor em função dos equipamentos elétricos que utiliza. A cada escalão de potência corresponde um preço específico na fatura. A potência contratada é medida em VA (Volt-Ampere).

Quanto maior for a potência contratada em sua casa, maior será o número de equipamentos elétricos que poderá ligar ao mesmo tempo. Existem 13 escalões de potência contratada, que vão de 1,15 kVA até 41,4 kVA. Os escalões de potência mais frequentes em Portugal são 3,45 kVA e 6,9 kVA.

A potência contratada deve ser escolhida pelo consumidor em função do número de equipamentos que o consumidor liga ao mesmo tempo e não por soma dos equipamentos" e quanto maior a potência contratada maior é o valor da fatura de eletricidade.

Que valor de potência devo contratar?

O valor da potência contratada deve ser o suficiente para satisfazer a potência agregada dos equipamentos que usa ao mesmo tempo. Quanto mais equipamentos elétricos quiser ligar ao mesmo tempo, maior terá de ser o valor da potência contratada.

Para escolher qual a potência que deve contratar tem de ter em conta os equipamentos elétricos que usa ao mesmo tempo. Por exemplo, pensar se num dia típico de inverno, à hora do jantar usa ao mesmo tempo, o aquecimento elétrico, o forno elétrico e o micro-ondas.

Os escalões de potência mais frequentes em Portugal são 3,45 kVA com 2,8 milhões de consumidores (45% do total) e 6,9 kVA com 1,6 milhões de consumidores (25% do total). Segundo a presidente da ERSE, mudar o escalão de potência é gratuito, pode ser feito o número de vezes que entender necessário e que devem reduzir a potência contratada àquilo que são os hábitos de consumo da sua família.