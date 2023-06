Sabia que há um subsídio para assistência a neto? Saiba como pedir…

O subsídio para assistência a neto, é um apoio em dinheiro dado aos avós que têm que faltar ao trabalho (podem faltar ao trabalho) por nascimento ou assistência a neto e destina-se a substituir os rendimentos de trabalho perdidos durante os dias de faltas ao trabalho.

O Subsídio tem as seguintes modalidades: subsídio para assistência por nascimento de neto, subsídio para assistência a neto menor ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica.

Este subsidio é um apoio em dinheiro dado aos avós, concedido por um período até 30 dias consecutivos, após nascimento de neto que resida com o beneficiário em comunhão de mesa e habitação e seja filho de adolescente menor de 16 anos.

Quem tem direito ao subsídio para assistência a neto?

Têm direito a este subsídio:

trabalhadores por conta de outrem (a contrato) a descontarem para a Segurança Social, incluindo os trabalhadores do serviço doméstico e trabalhadores no domicílio,

trabalhadores independentes,

beneficiários do Seguro Social Voluntário

quem estiver a receber Pensão de Invalidez Relativa, Pensão de Velhice ou Pensão de Sobrevivência e a trabalhar e a fazer descontos para a Segurança Social.

Como pode pedir o subsídio para assistência a neto?

Para solicitar o subsídio, basta que preencha o formulário indicado.

Modelo RP5054–DGSS Requerimento do subsídio para assistência

Modelo RP5003-DGSS – Requerimento das prestações compensatórias de subsídio de Natal e férias.

Estes Formulários/Modelos encontram-se disponíveis em www.seg-social.pt, no menu " Acessos Rápidos”, selecionar “Formulários" e no campo “Pesquisar por palavra-chave" inserir número do formulário ou nome do modelo.

Quanto se recebe?

100% da remuneração de referência por nascimento de neto de filho menor de 16 anos.

65% da remuneração de referência por assistência, em caso de doença ou acidente, a neto

Nota: No mínimo recebe 12,81€ por dia (igual a 80% de 1/30 do IAS). Obs: O valor do IAS é de 480,43€.

Caso os beneficiários residam nas regiões autónomas o montante do subsídio para assistência a neto é acrescido de 2%.

Subsídio para assistência a neto