SolidSoft GC, o software para gestão de condomínios à sua medida

Quem trata da gestão de condomínios, seja profissional ou não, sabe bem as dificuldades que tem quando a ferramenta ao seu dispor não responde à necessidade. O software GC da SolidSoft promete mudar isso. Conheça-o em pormenor.

Seja para uso doméstico ou profissional, o software GC - Gestão de Condomínios oferece soluções adequadas a cada necessidade, com a vantagem de poder ser utilizado onde quer que esteja, no smartphone, no tablet ou no computador.

Desde a gestão documental, a agilização de pagamento com diferentes métodos, gestão da conta-corrente, contas do condomínio, ocorrências, entre outros, tudo pode ser comodamente tratado a partir da App, tanto do lado do condómino como do lado do condomínio.

SolidSoft GC - para condóminos e técnicos

O SolidSoft GC funciona em duas vertentes: a versão para os condóminos, e a versão para os técnicos que prestam assistência.

Cada utilizador registado no software tem um perfil, com os dados relevantes, e está associado ao seu condomínio. Dessa forma, conseguirá facilmente reportar uma ocorrência ou avaria, onde os técnicos contratados serão imediatamente contactados para que tudo seja tratado rapidamente.

Os técnicos, através do scan de códigos QR colocados em diversos locais de manutenção, podem reportar que estiveram no local e ainda quais os recursos utilizados no tratamento dessas ocorrências.

As funcionalidades em detalhe

Esta app, que pode ser vista como um serviço, oferece muito mais que a gestão e tratamento de ocorrências.

Para a vertente de condómino, tem à sua disposição as seguintes funcionalidades: